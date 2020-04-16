С 18 апреля кладбища Перми будут закрыты для свободного посещения

12:30 | 17.04.2020

Такие меры вводятся для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. До особого распоряжения городские кладбища будут работать только для погребения.



В пасхальные выходные традиционно многие пермяки навещают могилы родных и близких. В этом году от посещений кладбищ из-за сложной эпидемиологической ситуации жителям придется отказаться.



Из-за угрозы распространения коронавируса краевым оперштабом было принято решение временно закрыть кладбища для свободного посещения родственных могил. С 00:00 18 апреля до особого распоряжения кладбища будут работать только для погребения.



Такое решение принято и в других регионах России. По словам главы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, профессора МГИМО, члена Общественной палаты РФ Владимира Легойды, практика посещения кладбищ на Пасху не является церковной традицией и сложилась в советское время.



- Решение властей отменить организацию посещения кладбищ в день Пасхи по причине угрозы распространения коронавирусной инфекции – ожидаемая и разумно обоснованная мера, которая обезопасит многих людей. Хотел бы напомнить, что практика посещения кладбищ на Пасху не является церковной традицией и сложилась в советское время. Пасха – время радости, а не скорби об усопших. Таким образом, отказ от посещения могил наших предков в день Воскресения Христова не является ни грехом, ни предательством памяти умерших. Просим наших собратьев по вере, привыкших поминать своих близких на кладбищах в день Пасхи, не расстраиваться, что такая возможность не представится 19 апреля в этом году. Напомню также, что по уставу Русская Православная Церковь совершает особенное поминовение усопших несколько раз в году, – отметил Владимир Легойда.

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