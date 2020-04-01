В Перми дети и их родители могут получить психологическую помощь в режиме онлайн

18:05 | 16.04.2020

На индивидуальную дистанционную консультацию со специалистом Городского психологического центра можно записаться на портале учреждения. Также в обычном режиме работает детский телефон доверия.



В связи с введением режима полной самоизоляции городской Центр психолого-медико-социального сопровождения ограничил предоставление услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи детям, их родителям, педагогам в очной форме, однако сейчас получить необходимую помощь можно в дистанционном режиме.



Специалисты центра – педагоги-психологи, учителя-логопеды – проводят индивидуальные онлайн-консультации в режиме видеоконференций. Для записи на прием нужно зарегистрироваться на специальном портале https://altfay.com/organizations/cpmss/information, указав фамилию, имя и отчество, телефон и электронную почту. После регистрации администратор центра связывается по указанному номеру телефона и производит запись. Время работы администратора: с 9:00 до 18:00. Отметим, что подключение может осуществляться как с компьютера, так и с телефона, на которых необходимо установить последнюю версию Google Chrome или обновить установленный.



Также задать свой вопрос можно в группе Городского психологического центра «ВКонтакте» https://vk.com/cpmsp59 или позвонить по детскому телефону доверия: 8-800-3000-122 с 9:00 до 21:00.



Кроме того, Городской психологический центр проводит групповые онлайн-занятия, зарегистрироваться на которые можно также через портал центра. Так, 17 апреля в 12:00 состоится онлайн-занятие «Тревожный ребенок: работа со страхами».



Отметим, что основная деятельность городского психологического центра – оказание помощи детям до 18 лет, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. Специалисты центра осуществляют разные виды психолого-педагогической диагностики, проводят коррекционную и консультативную работу с детьми и семьями. Кроме того, реализуются дополнительные общеобразовательные и профессиональные образовательные программы. Также центр оказывает методическую помощь организациям, осуществляющим образовательную и комплексную психолого-педагогическую помощь детям.

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