Администрация Перми предоставит предпринимателям отсрочку по платежам за размещение наружной рекламы

17:57 | 16.04.2020

Это одна из мер поддержки малого и среднего бизнеса во время действия ограничительных мер по предотвращению распространения коронавируса. Для получения отсрочки предпринимателям необходимо заключить допсоглашение с городским департаментом экономики и промышленной политики.



Как пояснили в департаменте экономики и промышленной политики администрации Перми, дополнительное соглашение предусматривает отсрочку платы на период с 1 апреля по 31 декабря 2020 года и ее уплату до 31 декабря 2021 года равными частями, начиная с 1 января 2021 года, без начисления пени. Дополнительное соглашение будет заключено в течение 5 рабочих дней со дня обращения субъектов малого и среднего предпринимательства.



Для предоставления отсрочки предпринимателям необходимо направить заявление в адрес ведомства по электронной почте: depp@gorodperm.ru. После этого департаментом будет подготовлено дополнительное соглашение к договору. Вопросы можно задать по телефону: 212-45-38.



Напомним, администрацией Перми реализуются и другие меры поддержки представителей малого и среднего бизнеса в период действия режима полной самоизоляции. Например, предусмотрена отсрочка годовой оплаты по договорам на право размещения нестационарных торговых объектов и мораторий на применение штрафных санкций по ним. Арендаторы муниципальных земельных участков могут получить отсрочку по предстоящим арендным платежам, такая же возможность есть и у арендаторов муниципальных помещений.

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