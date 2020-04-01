Пермь: новости дня
17:54 | 16.04.2020
Изменение маршрутизации пациентов с подозрением на COVID-19 в Прикамье позволит начать лечить их раньше
«Исходя из этих данных, было предложено изменить маршрутизацию пациентов с внебольничными пневмониями. Теперь, если у пациентов еще нет подтверждающих результатов теста, но есть характерные клинические симптомы, – они отправляются на компьютерную томографию (КТ) в Перми: в городскую больницу № 6 и МСЧ № 1. Медорганизации края обследование на КТ будут проводить на своей базе, кроме Кунгура, Добрянки, Оханска, Нытвы и Краснокамска. Необходимо отметить, что оборудование после обследования таких пациентов будет обработано. В тех случаях, в которых врачи увидят признаки пневмонии, — человека госпитализируют в стационар и условно будут считать больным коронавирусом. Данная мера позволит, в первую очередь, защитить персонал медицинских учреждений, которые теперь будут работать с такими больными по другим стандартам, - пояснила Оксана Мелехова, министр здравоохранения Пермского края. - Скорее всего, изменение маршрутизации пациентов увеличит на какой-то период количество ежедневных выявляемых новых случаев COVID-19 в Пермском крае. Но при этом врачи смогут, не дожидаясь результата теста, начинать лечить больного и принимать сразу необходимые меры предосторожности в работе».
По данным специалистов, по такому пути в середине февраля пошел Китай, а 9 апреля в Москве на первом заседании Клинического комитета по борьбе с коронавирусной инфекцией специалисты приняли решение отказаться от разделения стационаров на коронавирусные и для лечения пневмоний. После этого решения их эксперты зафиксировали увеличение случаев заболеваемости (примерно в 10 раз) и смертности, по сравнению с предыдущим днем. Но врачи получили свободу в незамедлительной постановке диагноза и лечения больных, без ожидания результатов теста.
Напомним, в Перми развернуто 880 койко-мест без пациентов – на случай ухудшения эпидемиологической ситуации. Также места появятся в крупных городах Прикамья, таких, как Оса, Чайковский, Октябрьский, Березники и Кудымкар. Дополнительно предусмотрен специализированный роддом. Он расположится в Краснокамске и будет принимать беременных женщин с коронавирусом. Всего в регионе планируется оборудовать более 1800 специализированных мест для инфицированных больных COVID-19. На сегодняшний день в больницах, оборудованных под прием больных с коронавирусом, в работе 158 аппаратов ИВЛ, по соглашению с РФ планируется поставка 130 ИВЛ, за счет федеральных средств будет приобретено еще 20 ИВЛ, готовность поставить аппараты ИВЛ изъявили крупные предприятия Прикамья.
Общее число выявленных заболеваний в Прикамье – 132, 3 человека умерли, 19 – выздоровели.
© «Вечерние ведомости»
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