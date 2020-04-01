«Горьковка» представляет рукописные и старопечатные книги по медицине

17:23 | 16.04.2020

Пермская краевая библиотека им. Горького подготовила новую онлайн-выставку старинной медицинской литературы из фонда редких книг. Издания XVII–XX вв. будут интересны не только врачам: в них много любопытных тайн и секретов медицины разных эпох.



Издания XVII века представлены в «Горьковке» рукописью «Прохладный Вертоград» и «Химико-физическими и медицинскими наблюдениями» Георга Эрнста Шталя. Рукопись «Прохладный Вертоград» (https://lit.wikireading.ru/46254) – это список с Лечебника, переведенного в 1670 гг. в Аптекарском приказе. Она написана несколькими почерками и переплетена в картонный переплет, покрытый кожей с тиснением. По ней учились в первой русской школе лекарей, учрежденной царем Алексеем Михайловичем. До наших дней дошло около сотни экземпляров «Вертограда». В книге описаны целительные свойства растений, минералов и пищи. В этом старинном лечебнике отражены широко распространенные тогда суеверия: «Сердце совиное аще кто приложит, к жене спящей, к левому боку, тогда сама на себя все выскажет. Кожа собачья, около руки оберчена, коросту лечит. Молоком сучьим где помажешь — там волосы не растут». О голубе: «Голубь убитый, горячий, приложен на всякое ядовитое укушение, пособляет». О цапле: «Кто молодую чаплю ест, тому очи болеть не станут. Пупок чаплин против всякого яду пособляет».



Самое раннее издание XVIII века - книга одного из основателей и первого профессора медицины университета Галле Фредерика Гоффмана (1660–1742) «Систематическая рациональная медицина» (https://archive.org/stream/bub_gb_CG-q-6wsnw8C/bub_gb_CG-q-6wsnw8C_djvu.txt). Гоффман дает в ней философские представления о здоровье и природе патологий, основанные на наблюдениях. В этом же труде помещены главы о фундаментальном искусстве медицины.



В XVIII веке российские издатели охотно публиковали переводы трудов известных европейских авторов по медицине, посвященных акушерству, лечению болезней, вопросам просвещения населения. В фонде «Горьковки» сохранилась книга Уильяма Бьюкена (1729–1805) «Полный и всеобщий домашний лечебник». В пяти томах лечебника автор пишет о здоровье детей, детском питании, одежде, пользе физических упражнений и свежего воздуха, влиянии наследственных заболеваний на продолжительность жизни. В книге также есть главы о профессиональных и инфекционных заболеваниях, психосоматических причинах болезней, вызываемых гневом, страхом, меланхолией.



В фонде «Горьковки» есть книги, посвященные профилактике натуральной или черной оспы, изданные в Санкт-Петербурге: например, книга французского врача и популяризатора знаний о медицине Симона Андре Тиссо (1728–1797) «Наставление народу в рассуждении его здоровья» (Санкт-Петербург, 1781). В своей книге Тиссо писал об оспе такими словами: «…оспа есть одна из пагубнейших болезней… Сие доказано, …что от оспы седьмая часть людей умирает». Тиссо считал прививки единственно надежным средством профилактики болезни.



Полный рассказ о выставке «Рукописные и старопечатные книги по медицине» опубликован на сайте краевой библиотеки https://www.gorkilib.ru/events/vystavka-rukopisnye-i-staropechatnye-knigi-po-meditsine. В тексте указаны ссылки на полный список старинных медицинских книг, хранящихся в «Горьковке», и ссылки на некоторые книги в оцифрованном виде.



Полный список всех мероприятий краевой библиотеки, доступных онлайн, можно увидеть на сайте «Горьковки»: https://www.gorkilib.ru/events/gorkovka-v-onlayn-rezhime.

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