Пермь: новости дня
17:04 | 16.04.2020
Региональный парламент принял законопроект по государственной поддержке предпринимателей, пострадавших от коронавируса
Депутат Государственной Думы РФ (фракция «Единая Россия») Игорь Сапко прокомментировал принятые для бизнеса меры поддержки. Он подчеркнул, что Пермский край один из первых регионов, который начал антикризисную деятельность.
«В столь непростых условиях особенно важно поддержать экономическую стабильность региона. Важная мера для предпринимателей - отсрочка уплаты авансовых платежей по налогам. Безусловно, федеральные меры поддержки в совокупности с региональными должны помочь предприятиям преодолеть сложившуюся ситуацию и устоять в этот сложный период», - сказал парламентарий.
Кроме того, сегодня депутатами Законодательного собрания были рассмотрены и приняты два социально значимых вопроса: о горячем питании для школьников и льготных проездных для ветеранов труда.
© «Вечерние ведомости»
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