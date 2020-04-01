Региональный парламент принял законопроект по государственной поддержке предпринимателей, пострадавших от коронавируса

17:04 | 16.04.2020

16 апреля депутаты Законодательного собрания Пермского края в двух чтениях приняли второй законопроект о поддержке отраслей экономики Пермского края, наиболее пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции.



Депутат Государственной Думы РФ (фракция «Единая Россия») Игорь Сапко прокомментировал принятые для бизнеса меры поддержки. Он подчеркнул, что Пермский край один из первых регионов, который начал антикризисную деятельность.



«В столь непростых условиях особенно важно поддержать экономическую стабильность региона. Важная мера для предпринимателей - отсрочка уплаты авансовых платежей по налогам. Безусловно, федеральные меры поддержки в совокупности с региональными должны помочь предприятиям преодолеть сложившуюся ситуацию и устоять в этот сложный период», - сказал парламентарий.



Кроме того, сегодня депутатами Законодательного собрания были рассмотрены и приняты два социально значимых вопроса: о горячем питании для школьников и льготных проездных для ветеранов труда.

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