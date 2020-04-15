Глава Перми Дмитрий Самойлов поручил выполнить основные работы по масштабным капремонтам дорог уже в этом году

13:17 | 16.04.2020

Режим самоизоляции и снижение трафика позволили подрядчикам начать дорожные работы раньше намеченных сроков. Так, стартовали первые ремонты по нацпроекту, а также капремонт улиц Краснополянской и Крупской, рассчитанные на 2 года.



Действующий в городе режим полной самоизоляции позволил подрядчикам активнее вести текущий ремонт покрытия и начинать капитальное обновление дорог раньше планируемых сроков, пока количество машин значительно снижено. В новых условиях важно соблюдать безопасность – все рабочие должны быть обеспечены средствами защиты.



Первым объектом, который посетил глава Перми Дмитрий Самойлов, стала улица Крупской. Подрядная организация вышла на строительно-монтажные работы по четной стороне улицы менее недели назад, но большая часть трамвайных путей уже демонтирована, также произведено фрезерование проезжей части. В результате будет выполнено переустройство сетей водопровода и канализации, трамвайных путей и контактов сети, наружного освещения, дорожной одежды, а также благоустройство территории – переустройство тротуаров, строительство велодорожки, восстановление газонов.



- Это системное продолжение ремонта того важного узла, который стартовал в 2016 году. Начали с Северной дамбы, по улице Уральской дошли до улицы Землячки, в прошлом году работали на улице Крупской на участке до улицы Лебедева. В этом году продолжаем до площади Дружбы. Задача – к сентябрю закончить с переустройством трамвайных путей, чтобы к началу учебного года здесь снова пошли трамваи. Основной объем работ должен быть выполнен в этом году, на следующий год уйдет благоустройство и освещение, так как контракт двухгодичный, - отметил Дмитрий Самойлов.



Следующим объектом стала улица Краснополянская. Там подрядчик сейчас занимается строительством ливневой канализации на прилегающих улицах – Нейвинской, Полазненской и Бригадирской. Ранее глава города поручил начать ремонт здесь как можно раньше, так как улица вызывала множество нареканий у жителей. В результате подрядчик вышел на объект на 9 дней раньше. Теперь отчитался – к июню закончат с этими работами и перейдут на саму улицу Краснополянскую. Здесь также поручено не затягивать с ремонтом и постараться выполнить основной объем работ уже в этом году, несмотря на то, что контракт рассчитан на 2 года.



В ходе ремонта на участке улицы Краснополянской от улицы Уденской до разворотного кольца на улице Загарьинской будет построена ливневая канализация, переустроены все коммуникации, выполнено обустройство тротуаров, полностью заменено дорожное покрытие. Также будут заменены аварийные и старовозрастные деревья, попадающие в зону производства работ, с последующими компенсационными посадками 303 разнолистных лип.



Важной точкой объезда стала улица Подлесная, где подрядчик приступил к ремонту тротуаров. Это первый в этом году объект, ремонт которого стартовал по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированному президентом РФ Владимиром Путиным. Будет отремонтировано сразу два участка улицы: от шоссе Космонавтов до улицы Космодемьянской и от улицы Космодемьянской до улицы Куфонина.



- Улица Подлесная – самый крупный объект по нацпроекту протяженностью почти 3,5 км. Уже ведутся работы по тротуарам. В прошлом году в рамках капитального ремонта улицы Встречной был построен новый тротуар, которым могут пользоваться и велосипедисты, и пешеходы. Таким образом, вокруг парка появится единая дорожка, которая также может быть использована как «тропа здоровья». В ближайшее время выйдем почти на все объекты по нацпроекту в этом году, - пояснил глава Перми.



Ведутся работы и на путепроводе на улице Светлогорской. После проведенного обследования, в ходе которого были выявлены существенные дефекты балок пролетных строений и других частей путепровода, влияющих на грузоподъемность и срок службы сооружения, было принято решение незамедлительно выполнить ремонтные работы.



В результате ремонта будет обновлено мостовое полотно, пролетные строения, проведен ремонт опор путепровода, устройство участков сопряжения путепровода и автомобильной дороги. Также будут проведены благоустроительные работы. По обеим сторонам путепровода обустроят тротуары с двухполосным пешеходным движением, по левой стороне от тротуара появится спуск по откосу насыпи. По левой стороне перед путепроводом взамен двух старых разрушенных лестничных сходов установят два новых.

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