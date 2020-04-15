Пермь: новости дня
12:42 | 16.04.2020
В МФЦ рассказали, как жителям Прикамья зарегистрировать недвижимость онлайн
Выдача сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), рассмотрение обращений по государственному кадастровому учету и регистрации недвижимости – все эти услуги жители Прикамья могут получить в электронном виде через портал Госуслуги или личный кабинет на официальном сайте Росреестра. У физических лиц при оформлении недвижимости в электронном виде дополнительным бонусом является уменьшение госпошлины за регистрацию прав на 30% размера.
Информация о необходимых документах и порядке подачи заявлений собрана на портале ведомства в разделе «Жизненные ситуации». Получить консультацию специалистов ведомства можно дистанционно:
- по единому справочному круглосуточному телефону: 8 (800)100 34 34;
- по справочному телефону Управления Пермского края:+7 (342) 205 95 59;
- написав сообщение в официальной группе Управления Росреестра по Пермскому краю «ВКонтакте» https://vk.com/public49884202;
- по электронной почте Управления Пермского края: 59_upr@rosreеstr.ru;
- с помощью интернет-сервиса «Обращения граждан» на сайте Росреестра https://rosreestr.ru/site/.
Подать документы на государственную регистрацию недвижимости в электронном виде можно и через нотариусов. С 1 февраля 2019 года вступили в силу изменения в законодательстве, согласно которым при удостоверении сделки нотариус обязан бесплатно отправить документы на регистрацию в Росреестр. Такие же действия он должен предпринять после выдачи свидетельства о праве на наследство, о праве пережившего супруга. При оформлении недвижимости через нотариуса срок регистрации составляет один рабочий день с момента поступления их в орган регистрации.
Отметим, что в соответствии с указом главы региона Дмитрия Махонина, в Прикамье нотариусы продолжают работать в ограниченном режиме. Принимаются граждане для совершения нотариальных действий, носящих неотложный характер, строго по предварительной записи. Актуальный режим приема можно уточнить у конкретного нотариуса по телефону. Контактные телефоны размещены на официальном сайте Нотариальной палаты Пермского края https://59.notariat.ru/ru-ru/ в разделе «Нотариусы палаты».
Документы в электронном виде для совершения учетно-регистрационных действий с недвижимостью без участия МФЦ могут подать в Росреестр органы местного самоуправления по вновь введенным объектам, по заключенным договорам аренды и актам о предоставлении земельных участков. Кредитные учреждения - при оформлении ипотечных сделок. Строительные компании - у многих пермских застройщиков, осуществляющих возведение многоквартирных домов, также есть возможность самостоятельно в электронном виде направлять документы для регистрации договоров долевого участия.
Напоминаем, в период строгой самоизоляции все филиалы МФЦ Пермского края продолжают оставаться закрытыми. Получить большинство госуслуг, не вошедших в перечень жизненно важных, пермяки могут в электронном виде с помощью Единого портала государственных услуг, электронных сервисов Росреестра, Пенсионного фонда и личного кабинета налогоплательщика.
© «Вечерние ведомости»
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