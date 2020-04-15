ВЕТТА 24 проведет трансляцию Пасхального богослужения в прямом эфире

12:06 | 16.04.2020

В ночь с 18 на 19 апреля с 23:30 до 02:30 Пермская епархия и телеканал ВЕТТА 24 при поддержке компании ЛУКОЙЛ в Пермском крае и администрации Перми проведут прямую трансляцию Пасхального богослужения в храме Воскресения Господня - одном из центральных храмов города Перми.

Пасха - древнейший и самый важный христианский праздник. Но в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией многие жители нашего города и края в ближайшие дни не смогут посетить храм.

Приглашаем всех приобщиться к общей молитве и принять участие в торжественном Богослужении. Смотрите трансляцию на канале ВЕТТА 24 (21 кнопка в сетях кабельных операторов), а также на канале ОТР и на сайте vetta.tv. Начало в 23:30.

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