В Пермский край поступило почти 7 тысяч тест-систем для исследований на коронавирус

18:37 | 15.04.2020

В Пермский край пришла еще одна поставка тест-систем для исследований на коронавирус. Почти 7 тысяч тестов направлены в Пермский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД, в лабораторию краевой инфекционной больницы. На следующей неделе ожидается поставка еще одной партии тест-систем для проведения исследований в Прикамье.



С начала распространения вируса в Пермском крае проведено более 16 тысяч исследований, ежедневно делается порядка тысячи тестов. Ранее глава региона Дмитрий Махонин заявлял, что нужно довести число тестов в сутки до 1300. С увеличением количества тестов вырастет и статистика по числу заболевших. Это позволит более объективно видеть ситуацию и быстрее локализовать очаги заболевания.



Исследования на коронавирус проводятся в четырех лабораториях: Пермском краевом центре по профилактике и борьбе со СПИД, в лаборатории краевой инфекционной больницы, в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии, а также на краевой станции переливания крови.



Общее число выявленных случаев заболевания коронавирусом в Прикамье достигло 114, 19 выздоровели, 3 скончались, еще 92 на лечении, на «карантине» дома 1872 человек.

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