Дмитрий Махонин: Если позволит эпидемическая ситуация – сезон отдыха в лагерях стартует вовремя

18:30 | 15.04.2020

Сегодня, 15 апреля, на заседании правительства Прикамья был рассмотрен вопрос подготовки к летней оздоровительной кампании.



С учетом сложившейся санитарно-эпидемической ситуации в регионе разработаны возможные сценарии развития событий. Первый – своевременное начало оздоровительной кампании, когда все дети смогут поехать в лагеря в предусмотренные сроки. Второй – перенос сроков из-за пандемии коронавируса. В таком случае ведомство рассматривает несколько вариантов: корректировка сроков заезда и, соответственно, изменение условий договора с родителем, сокращение смены до 14 дней и возврат разницы стоимости путевки либо предложение места в партнерском лагере.



Все эти варианты позволят оказать государственную поддержку родителям в отдыхе и оздоровлении детей. В исключительных случаях, когда родители по каким-то объективным причинам будут не готовы принять предложение о переносе заезда, рассматривается вариант возврата стоимости путевки.



«Самым главным приоритетом для нас является здоровье детей. Если позволит эпидемическая ситуация, безусловно, сезон отдыха в лагерях стартует вовремя. Если будет сохраняться угроза безопасности детей – мы перенесем начало смен либо сократим их. Исходя из возможных сценариев, будем принимать меры по поддержке отрасли. Это зависит от того, будет программа отдыха работать частично, или открытие лагерей будет полностью невозможным. Будем смотреть на ситуацию исходя из экономики лагерей. В беде никого не оставим», – отметил Дмитрий Махонин.



По словам министра социального развития Пермского края Павла Фокина, летом в регионе готовы открыть свои двери 1235 детских лагерей разного типа, среди них загородные, санаторные, с дневным пребыванием, труда и отдыха, профильные, палаточные. На подготовку лагерей уже вложено более 100 млн руб. Средства идут на приобретение инвентаря, плановую замену оборудования, ремонтные работы, профилактические мероприятия. В дистанционном формате завершается разработка программ и подготовка кадров. Совместно со специалистами Роспотребнадзора, минздрава и лагерей разрабатываются дополнительные меры безопасности детей и сотрудников. Рассматривается вопрос ограничения посетителей и проведения мероприятий за пределами лагеря.



«Подготовка к летней кампании проходит в условиях режима повышенной готовности. Будем делать всё возможное, чтобы это лето для наших детей стало таким же ярким и позитивным, как всегда. В 2020 году объем финансирования увеличен и составил почти 800 млн руб. Увеличился и размер господдержки на 4%. С 2020 года государственная поддержка будет предоставлена и тем детям, которые отдохнут в профильных лагерях 14 дней. Обращаем внимание родителей, что лагерь должен быть включен в региональный реестр объектов отдыха и оздоровления детей https://minsoc.permkrai.ru/otdykh-i-ozdorovlenie-detey – это подтверждает законность его деятельности. Кроме того, в ближайшее время мы организуем для родителей прямую телефонную линию с привлечением руководителя региональной Ассоциации лагерей. Информация о дате и времени будет размещена дополнительно на нашем сайте», – рассказал министр социального развития Пермского края Павел Фокин.



В помощь родителям на сайте «Пермские каникулы» работает «Навигатор лагерей Пермского края» (https://navigator-camps.ru/). Это единая площадка, где собрана информация о лагерях Прикамья. Сервис позволяет посмотреть услуги и инфраструктуру учреждения, оценки и отзывы, бесплатно забронировать путевку и даже оплатить ее онлайн.



На сегодня продано уже 20 тыс. путевок в загородные и санаторные лагеря – это 60% от имеющихся в крае мест. И бронирование продолжается.



В ходе заседания Дмитрий Махонин обратил внимание на необходимость улучшать качество летнего отдыха в муниципальных лагерях Прикамья. Он поручил главам местного самоуправления ускорить темпы приведения учреждений к наивысшим стандартам. Представить программы развития по каждому объекту необходимо уже в этом году.



Напоминаем, для семей в Прикамье предусмотрены три формы поддержки отдыха и оздоровления детей: предоставление путевок, компенсации или сертификата. Семьи с детьми-инвалидами, малоимущие многодетные семьи, малоимущие семьи, находящиеся в социально опасном положении, приемные семьи получают поддержку в размере 100% расчетной стоимости путевки. Малоимущие семьи и семьи в социально опасном положении – 80%, семьи со среднедушевым доходом до 2-х прожиточных минимумов – 70%, семьи с доходом от 2 до 3 прожиточных минимумов – 30%.



Заявления на предоставление поддержки принимают органы местного самоуправления в территориях края. Сейчас установлен временный порядок приема заявлений и документов – через электронную почту и Почту России. В связи с режимом самоизоляции дата открытия пунктов выдачи перенесена на более поздний срок. Несмотря на это, все сертификаты будут выданы в полном объеме, заверил Павел Фокин. Информация об открытии пунктов будет размещена дополнительно на сайтах муниципальных образований и в СМИ.



Подробности об организации летней кампании 2020 – на сайте https://minsoc.permkrai.ru/otdykh-i-ozdorovlenie-detey министерства социального развития Пермского края.

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