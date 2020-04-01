Пермь: новости дня
17:45 | 15.04.2020
С 16 апреля родителей начнут уведомлять о получении мест в детских садах Перми
Процедура комплектования детских садов в этом году проводится, как и раньше, в два этапа: в основной период с 1 апреля по 15 мая формируются списки на предоставление 12-часовой услуги. О получении места в дошкольном учреждении родителей начнут оповещать с 16 апреля. В дополнительный период с 17 по 30 мая будут распределяться места с 4-часовым пребыванием, а также с 12-часовым – при наличии отказов от получения услуги на предыдущем этапе. Ребенок сможет посещать детский сад с 1 июля, в связи с противоэпидемическими мероприятиями заключение договоров между семьями и дошкольными учреждениями планируется начать в июне.
В этом году прием детей производится с учетом преимущественного права проживающих совместно семей, в которых старший ребенок уже посещает детский сад. Ожидается, что в дошкольные учреждения будут зачислены 15 тысяч детей, всего муниципальные детские сады города посещает более 66 тысяч маленьких пермяков.
Напомним, городские власти ведут системную работу по созданию новых мест в детских садах: в этом году строится 4 новых детских сада на улицах Плеханова и Желябова в Дзержинском районе, на улице Евгения Пермяка в Мотовилихе, на улице Байкальской в Кировском районе. Благодаря этим мерам в муниципальной сети появится более 1000 новых мест. Кроме того, готов к открытию новый детский сад на 160 мест по улице Революции, 52г, построенный в рамках соглашения краевых и городских властей с застройщиком «Кортрос-Пермь», новый детский сад сможет принять детей после снятия ограничительных мер.
По всем вопросам комплектования родители могут обратиться на «горячую» телефонную линию, которая работает в департаменте образования администрации Перми по номерам: 210-96-14, 212-98-47. Также вопросы родителей принимаются в районных отделах образования по месту жительства семьи.
© «Вечерние ведомости»
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