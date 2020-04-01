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14:23 | 15.04.2020
«Уралкалий» признан лучшим энергоэффективным предприятием Западного Урала за 2019 год
Организатором конкурса выступила Ассоциация энергетиков Западного Урала совместно с Министерством тарифного регулирования и энергетики Пермского края. В номинациях «Лучшее энергоэффективное предприятие Западного Урала» и «Лучший энергетик Западного Урала» принимали участие 24 промышленных предприятия. В номинации «Лучшее энергосервисное предприятие» участвовало 16 сервисных организаций.
При подведении итогов оценивались мероприятия и проекты по снижению энергоёмкости и экономии топливно-энергетических ресурсов, повышению энергоэффективности производства, внедрению цифровых технологий, а также экологические аспекты.
Алексей Рюмкин, главный энергетик ПАО «Уралкалий», отметил:
– «Уралкалий» целенаправленно работает над снижением объема энергопотребления. В компании реализуется программа энергосбережения и повышения энергоэффективности производства на 2019-2023 годы. Бюджет на реализацию программы в 2019 году составил 120 млн рублей. Все проекты по ресурсосбережению имеют не только экономический, но и экологический эффект, снижая нагрузку на окружающую среду.
В рамках программы энергосбережения в 2019 году в «Уралкалии» проведены мероприятия по замене 3 000 светильников на светодиодные, установлены частотно-регулируемые приводы на технологическое оборудование, внедрена автоматическая система распределения нагрузки по КПД между котлами в котельном цехе Березники-4, внедрён проект по автоматизации котельного цеха Соликамск-3, разработана электронно-математическая модель тепловых сетей на обогатительных фабриках Березники-2 и Березники-4. Ведётся работа по проектированию и реализации проектов «умных зданий». В 2019 году по сравнению с 2018 годом потребление природного газа снижено на 14%, а экономия по воде составила 547 тысяч куб. м.
© «Вечерние ведомости»
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