Роспотребнадзор Прикамья рассказал о новых заболевших

12:51 | 15.04.2020

Роспотребнадзор озвучил актуальные данные по выявленным случаям заболевания коронавирусной инфекцией. В Пермском крае зафиксировано 27 новых заболевших. Все они, по информации минздрава, давно изолированы и находятся на лечении. Круг контактных лиц – под наблюдением специалистов.



Почти все заболевшие – младше 45 лет. Среди них – 2 женщины и 25 мужчин, заражение получили при контактах с больными. 16 человек госпитализированы в Очере, 10 – в МСЧ №1, один пациент – проходит лечение амбулаторно. По словам врачей, состояние здоровья пациентов удовлетворительное.



Общее число выявленных случаев заболевания коронавирусом в Прикамье достигло 114.

© «Вечерние ведомости»