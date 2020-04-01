Швейные предприятия Прикамья увеличили объем производства масок до 80 тысяч в сутки

12:30 | 15.04.2020

Предприятия Пермского края, отшивающие защитные маски, вышли на мощность в 80 тысяч штук в день. Сейчас активную деятельность ведут 23 средних и 62 малых предприятия, сообщает краевой минпромторг.



Основные заказчики средств защиты – крупные и средние промышленные предприятия региона, торговые сети, пассажирские перевозчики, социальные службы, детские дома, дома престарелых, почтовая служба, краевой Роспотребнадзор, аварийные службы и контрольно-надзорные органы.



«В Прикамье сегодня более 20 швейных компаний, отшивают порядка 80 тысяч масок в день. Это те, с кем мы непосредственно работаем. При этом мы постоянно анализируем их загрузку, чтобы в свою очередь распределять их мощности между предприятиями так, чтобы всем хватило. При этом, получая обратную связь от промышленных предприятий-заказчиков средств защиты, мы помогаем производителям СИЗ улучшать свою продукцию в ежедневном режиме», - рассказала замминистра промышленности Пермского края Елена Дегтярева.



По ее словам, количество компаний, производящих маски, постоянно увеличивается: «Когда они достигают отметки в 3 тысячи масок в день, мы заносим их в реестр и предлагаем их услуги крупным организациям, открываем для них рынки сбыта. Параллельно мы ведем работу по обеспечению текстильных производств тканью, резинками для масок и другими комплектующими. Например, мы договорились с Ивановской областью о крупных партиях поставок тканей для пермяков».



Активно работает и «Сорбент», наращивая объемы производства. В первую очередь, предприятие обеспечивает медицинские учреждения, экстренные службы и предприятия первой группы, производя в месяц порядка 1 млн СИЗОД, 300 тысяч из которых – новые медицинские маски «Уралец Н». Кроме этого, расширяет свою линейку РОСОМЗ, который помимо защитных очков делает еще и специальные щитки для медиков и выйдет на мощность в 200 тысяч щитков в месяц.



Некоторые предприятия перепрофилируют участки производства под пошив масок для внутреннего использования. Как рассказали на предприятии «Протон-ПМ», участок пошива одного из цехов ПАО «Протон-ПМ» перешел на пошив лицевых масок многоразового использования из бязи: «За смену изготавливается до 300 штук. В центральной заводской лаборатории готовится спиртовой антисептик для обработки рук и рабочих поверхностей на предприятии, в неделю используем порядка 100 литров».



Помимо этого, химические предприятия Прикамья производят дезинфицирующие средства, средства для уборки помещений и спиртовые салфетки, всего порядка 81 тонны продукции в сутки. Например, «Камская Химическая Компания» полностью перешла на обеспечение потребности жителей региона, при том, что раньше вела продажи преимущественно за пределами Пермского края, и уже поставила для предприятий региона 10 тысяч литров антисептика.

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