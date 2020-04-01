Пермский женский футбольный клуб «Звезда-2005» вернулся в Россию

12:19 | 15.04.2020

Вечером 14 апреля российский борт, в том числе с пермским ЖФК «Звезда-2005», прибыл из Антальи в Москву. В столицу вернулись все 25 членов клуба, включая футболисток, тренеров и медперсонал.



Вылет стал возможным благодаря усилиям российского МИД, Минспорта РФ, РФС и властей Пермского края.



После возвращения из Турции Министерство спорта РФ обеспечит спортсменкам и специалистам команды условия обсервации на базе «Озеро Круглое» для прохождения 14-дневного карантина.



По поручению главы Пермского края Дмитрия Махонина министерство спорта поможет прикамским спортсменкам вернуться в Пермь после обсервации.



Минспорт России продолжает держать на контроле ситуацию с возвращением домой находящихся за рубежом спортсменов и специалистов сборных команд России и сборных команд субъектов страны. На данный момент эвакуация в Россию требуется семи спортсменам. По каждому случаю составлен план эвакуации.



Напомним, «звездочки» находились в Турции на предсезонном сборе с начала марта, вернуться в Россию они должны были 31 марта, однако в связи с эпидемической ситуацией в двух странах вылет был отложен на неопределенный срок. Вылет стал возможным благодаря совместным усилиям российского МИД, Минспорта и властей Пермского края.

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