В Пермском крае платежи за теплоэнергию в городах присутствия «Т Плюс» сократились почти в два раза

10:55 | 15.04.2020

Собираемость платежей за тепловую энергию предприятий Группы «Т Плюс» с 30 по 10 апреля сократилась на 54%. В Пермском крае ситуация практически аналогичная: платежи за теплоэнергию в Перми, Березниках, Краснокамске и Чайковском за этот период снизились на 39% (в 1,7 раз).

Падение собираемости связано, в первую очередь, с принятием Постановления правительства России от 2 апреля 2020 года №424, которое установило мораторий на взыскание пеней с населения и организаций, обслуживающих жилой фонд.

Наиболее сильное падение платежей продемонстрировало население, обслуживаемое по прямым договорам: в два раза по сравнению с прошлогодними показателями. Жилищные организации – УК и ТСЖ – так же снизили платежи на 50%. Кроме того, снижение наблюдается по группе «Прочие и коммерческие потребители».

Резкое снижение платежной дисциплины ставит под угрозу надежное и бесперебойное тепло- и электроснабжение регионов, где работает компания. Ценообразование в отрасли остается регулируемым, и у энергетиков нет дополнительных источников дохода, кроме тарифных. В условиях беспрецедентно низкой собираемости без принятия срочных мер энергетики не только не смогут проводить даже самые базовые ремонты – возникнут трудности с закупками топлива и выплатой зарплат персонала. Это приведет к остановке тепло- и электроснабжения целых городов.

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