В Перми начинается ремонт улицы Новогайвинской по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

18:01 | 14.04.2020

Подрядная организация приступила к подготовительным работам перед ремонтом улицы Новогайвинской в Орджоникидзевском районе. Также в этом году по проекту администрации Перми «Малые дела» в районе обновят улицу Генерала Черняховского и дорогу в микрорайон Заозерье.



Ремонт дороги по улице Новогайвинской проводится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного в 2017 году президентом РФ Владимиром Путиным.



Как сообщили в администрации Орджоникидзевского района, подрядчик приступил к геодезическим съемкам объектов, согласованию работ и асфальтобетонных смесей. Прилегающие территории будут расчищены от кустарников и поросли, на проезжей части будет устроено новое асфальтобетонное покрытие в два слоя, обустроены тротуары, установлены новые бордюры, восстановлены прилегающие газоны, нанесена дорожная разметка. Для проведения ремонтных работ уже приобретены инертные материалы, бордюрный камень, ведется работа по установке информационных аншлагов, которые появятся до конца недели. Следующим этапом ремонтных работ станет фрезерование старого слоя асфальта, а затем подрядная организация приступит к укладке первого слоя асфальтобетонной смеси. Движение на время ремонта будет ограничиваться поочередно по полосам. Также подрядчики начали подготовку к ремонту двух дорожных объектов района по проекту администрации Перми «Малые дела» – это улица Генерала Черняховского и дорога на Заозерье.



Напомним, первым объектом, на котором в этом году начались работы по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» стала улица Подлесная от улицы Куфонина до улицы Зои Космодемьянской. Здесь подрядчик уже приступил к обустройству тротуаров. В ближайшее время работы начнутся еще на ряде дорог, например, на улице КИМ, переходе от улицы Стахановской до развязки на Восточном обходе и других. В Ленинском районе ведутся геодезические съемки и подготовительные работы на улицах Монастырской и Петропавловской.



В Индустриальном районе Перми в мае по нацпроекту начнется комплексное благоустройство улицы Экскаваторной от улицы Архитектора Свиязева до улицы 1-й Андроновской. Проектом предусмотрены расчистка территории и кустарников от поросли, устройство водопропускных стальных труб, фрезерование проезжей части, устройство нового асфальтобетонного покрытия в два слоя, обустройство тротуаров, установка новых бортовых камней, восстановление прилегающих газонов, нанесение дорожной разметки.



В этом году по нацпроекту будет отремонтировано 14 объектов, площадь дорожного ремонта составит около 191 тысячи кв. метров. В общей сложности в 2020 году в городе вновь будет обновлен 1 млн кв. метров покрытия. Ремонт подразумевает комплексное благоустройство, включающее замену покрытия, обновление тротуаров, новое освещение, озеленение и другие работы. Долгосрочная цель – увеличить показатель доли дорог, отвечающих нормативным требованиям, с нынешних 58% до 85% к 2024 году.

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