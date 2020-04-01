Пермь: новости дня
17:45 | 14.04.2020
Глава Прикамья ознакомился с работой сотрудников правоохранительных органов в период самоизоляции
Сегодня, 14 апреля, глава Пермского края Дмитрий Махонин посетил утренний развод нарядов полка дорожно-патрульной службы ГИБДД Управления МВД России по г. Перми, несущих службу в период строгой самоизоляции.
Глава Прикамья обратился к сотрудникам полиции со словами благодарности и пожеланием беречь себя: «От всех жителей края выражаю огромную благодарность за вашу работу. Мы третью неделю находимся в самоизоляции, и на плечи сотрудников органов внутренних дел легла не только борьба с преступностью, но и контроль соблюдения этого режима. Важно, что вы разъясняете гражданам всю опасность распространения коронавирусной инфекции. Мы понимаем, что пик заболеваемости не пройден, и нам предстоит сделать еще очень многое. Рассчитываю на поддержку, помощь и профессионализм сотрудников полиции. Самое главное, что хотел бы вам пожелать, – быть осторожнее, беречь себя и, конечно, не забывать, что дома вас ждут близкие».
Как рассказали в полиции города, чтобы уменьшить угрозу распространения коронавирусной инфекции среди жителей Перми, плотность наружных нарядов на территории города увеличена в 1,5 раза. Все мероприятия по обеспечению общественного порядка и соблюдению режима самоизоляции правоохранительные органы проводят совместно с сотрудниками Росгвардии. К патрулированию присоединились и народная дружина, частные охранные предприятия и более 100 волонтеров.
«На период самоизоляции перекрыты въезды в город, что позволяет нам контролировать эпидемическую ситуацию. Кроме того, за время увеличения числа нарядов в городе на 300 происшествий стало меньше. Спасибо большое за помощь в патрулировании гражданам, народной дружине и частным охранным организациям! Все мероприятия мы проводим во взаимодействии с Росгвардией, бок о бок. Ведем разъяснительную работу, чтобы граждане оставались дома и не было увеличения случаев заражения. Но не надо забывать, что предусмотрены нормы административного наказания, и к злостным нарушителям они будут применяться», – подчеркнул начальник Управления МВД России по г. Перми, полковник полиции Алексей Туров.
Дмитрий Махонин также осмотрел автомобили, использующиеся для патрулирования. 152 автомобиля были закуплены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным, в прошлом году. 52 из них переданы в полк ДПС ГИБДД УМВД России по г. Перми. Важной особенностью этого транспорта является наличие предметов и оборудования для первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП. Все сотрудники регулярно проходят обучение совместно с сотрудниками медицины катастроф и МЧС.
«На дороге секунды иногда решают все. Сотрудники обучены оказывать первую помощь в любой экстремальной ситуации. Мы регулярно проводим обучение совместно с медициной катастроф и МЧС», – отметил начальник УГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю полковник полиции Алексей Карин.
Среди других преимуществ автомобилей – усиленное электрооборудование: второй аккумулятор и дополнительный блок предохранителей.
Напомним, со 2 апреля в Пермском крае введен режим полной самоизоляции. По оценкам министерства территориальной безопасности Пермского края, самоизоляция жителей может сократить темпы распространения коронавируса почти в два раза.
© «Вечерние ведомости»
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