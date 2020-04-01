Число резервных койко-мест для заболевших коронавирусом в Прикамье увеличат на 230

17:27 | 14.04.2020

На оперштабе по предотвращению распространения коронавируса в Прикамье принято решение увеличить число резервных мест для заболевших вирусом до 2 тысяч. Дополнительные места будут открыты в Пермском краевом военном госпитале.



Глава региона Дмитрий Махонин обозначил, что в Прикамье продолжается увеличение числа резервных мест в медучреждениях. «В этом вопросе мы должны быть максимально честными как по числу подготовленных мест, так и по готовности в целом, – заявил Дмитрий Махонин. – Продолжается контрактация по оборудованию и препаратам, средствам для нормальной работы врачей: бытовой составляющей, средств личной гигиены и индивидуальной защиты».



По информации Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, с сегодняшнего дня результаты исследований лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии не требуют подтверждения в Москве, соответственно скорость выявления заболевших в Прикамье повысится.



Как отметила министр здравоохранения Оксана Мелехова, о необходимости увеличить резервы свидетельствует опыт других регионов. «Весь контингент Пермского краевого клинического госпиталя для ветеранов войн старше 60 и 70 лет находится дома под наблюдением врачей, поэтому мы можем зарезервировать места в госпитале для тех, кто может заболеть», – отметила Оксана Мелехова.



На территории Перми и Пермского края есть 3 федеральных учреждения, которые могут при необходимости принять заболевших. Потенциально пациенты могут быть размещены в клинике медуниверситета, Федеральном сердечно-сосудистом центре и Пермском клиническом центре Федерального медико-биологического агентства России (МСЧ № 133 и 140).



На сегодня в Пермском крае выявлено 87 заболевших, из них 17 выздоровели, 3 скончались, еще 60 на лечении, на «карантине» дома 1813 человек.

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