Администрация Перми разработала комплекс мер по поддержке представителей нестационарной торговли

16:49 | 14.04.2020

Городские власти предусмотрели отсрочку годовой оплаты по договорам на право размещения НТО и мораторий на применение штрафных санкций по ним.



Как пояснили в департаменте экономики и промышленной политики администрации Перми, меры направлены на поддержку представителей малого и среднего бизнеса в период действия профилактических мер по предотвращению распространения коронавируса.



Так, установлена отсрочка годовой платы по договорам на право размещения нестационарного объекта, срок которой предусмотрен в период с 28 марта по 28 сентября 2020 года, до 31 декабря 2020 года. Также установлен мораторий на применение штрафных санкций по договорам на право размещения нестационарного торгового объекта до 31 декабря 2020 года. Кроме того, будет предоставлена отсрочка по уже вынесенным в этом году штрафным санкциям по договорам до 31 декабря этого года.



Предпринимателям необходимо обратиться в городской департамент экономики и промышленной политики для заключения дополнительного соглашения.



Заявление о предоставлении отсрочки необходимо отправить на адрес электронной почты: depp@gorodperm.ru. Вопросы можно задать по телефону: 212-45-38.

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