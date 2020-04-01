Пенсионный фонд Прикамья проведет прямую линию по выплатам семьям

16:39 | 14.04.2020

16 апреля с 15.00 до 17.00 пройдет прямая линия управляющего Отделением ПФР по Пермскому краю Станислава Аврончука.



Тема прямой линии: «Выплата 5 тысяч рублей семьям, имеющим право на материнский капитал». Кому положена данная выплата, как и в какие сроки можно подать заявление, куда будут перечисляться средства – на эти и другие вопросы жители края получат ответы в ходе прямой линии по телефону 264-31-01.

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