Пермские школы открыли дополнительный набор в 5 класс на обучение по программам повышенного уровня

16:16 | 14.04.2020

Ученики четвертых классов смогут поступить в одну из 24 школ города на программы углубленного изучения отдельных предметов. Подать заявку на участие в индивидуальном отборе можно до 7 мая в электронном виде, в 2020-2021 году открыто 700 свободных мест.



Прием заявок на участие в индивидуальном отборе осуществляется на сайте «Я выбираю школу» https://явыбираюшколу.рф/. Там же можно ознакомиться со списком школ, проводящих индивидуальный отбор в пятые классы, и со всей необходимой информацией о сроках и этапах индивидуального отбора. Критерии индивидуального отбора для каждого этапа устанавливаются школой самостоятельно и указываются на официальном сайте образовательной организации (вкладка «Прием в 5 класс»).



В 2020 году школы организуют индивидуальный отбор в 5 класс в два этапа: собеседование по результатам действующего электронного портфолио школьника и тестирование по предметам «Русский язык» и «Математика». Ознакомиться с демо-версией теста можно в личном кабинете на сайте «Электронное портфолио школьника» https://portfolioperm.ru/.



Если у учащегося 4 класса не создано электронное портфолио, необходимо обратиться в образовательное учреждение, в котором обучается ребенок, и получить логин и пароль для доступа к ресурсу. В электронном портфолио необходимо разместить документы, подтверждающие достижения ребенка за период обучения в школе: грамоты, дипломы, сертификаты об участии в олимпиадах, научно-практических конференциях.



Отметим, что для пополнения портфолио можно принимать участие в онлайн-конкурсах и олимпиадах, проводимых школами сейчас. Например, гимназия №3 проведет конкурс по английскому языку «HIGH FIVE!», а также конкурс постов в социальных сетях «Чему я хочу научиться» и соревнования «Лучший онлайн-математик». Информацию о конкурсах можно узнавать на сайтах школ, а также на страницах в социальных сетях.



Итоги индивидуального отбора по результатам двух этапов будут отображены 29 мая в личном кабинете на сайте «Электронное портфолио школьника».



На сегодняшний день заявки на поступление в 5 классы на программы углубленного изучения отдельных учебных предметов подали более 200 претендентов. Отметим, что всего в 2020-2021 учебном году открыто 700 свободных мест.



Консультацию по процедуре проведения индивидуального отбора в 5 классы можно получить в образовательном учреждении, в которое планируется поступать, или на «горячей линии» департамента образования администрации Перми по телефону: 212-95-20.

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