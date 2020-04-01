Пермь: новости дня
16:03 | 14.04.2020
Благодаря нацпроекту в 9 территориях Прикамья оборудуют новые площадки ГТО
Малые спортивные площадки появятся в Верещагино, Горнозаводске, Кудымкаре, ЗАТО «Звездный», Кишерти, Красновишерске, Оханске, Юрле и Кунгурском районе.
По условиям предоставления субсидии, еще по 5% от этой суммы будет выделено из краевого и муниципального бюджета. Таким образом, в общей сложности на возведение площадок ГТО в 2020 году будет направлено почти 28 млн руб. Причем все территории получат равные суммы, поскольку, по новым правилам, все площадки будут оборудованы одинаковым комплектом инвентаря, который включает 27 позиций.
До середины июня муниципалитеты должны подготовить основание под площадки, а после поставки оборудования – приступить к монтажу. Все работы предполагается завершить к октябрю.
Еще 25 млн руб. нацпроекта – средства на приобретение комплекта спортивно-технологического оборудования для совершенствования спортивной подготовки по хоккею. Эту субсидию получит березниковская спортивная школа «Кристалл».
Напомним, реализация национального проекта «Демография» началась в 2019 году. В его рамках Пермский край из федерального бюджета получил 111 млн руб. Часть средств направлена на приобретение комплектов спортивного оборудования для создания площадок на базе центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» для 23 муниципальных образований.
40 млн руб. выделено на комплект для модернизации футбольного поля с искусственным покрытием на стадионе «Гайва» в Перми. Кроме того, СШОР «Олимпиец» (Соликамск) и МБУ «Спортивная школа Свердловского района г. Перми» получили спортивно-техническое оборудование для хоккея. В состав оборудования вошли комплект односторонних бортов (в том числе с защитным экраном), ворота, рулонное синтетическое покрытие для раздевалок и прохода ко льду, машины для подрезки и заливки льда, станки для заточки коньков, универсальное информационное табло и тренажеры.
© «Вечерние ведомости»
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