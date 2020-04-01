Начинается показ сериала «Зулейха открывает глаза», снятого в Пермском крае

18:32 | 13.04.2020

Сегодня, 13 апреля, на телеканале «Россия-1» состоится премьера сериала «Зулейха открывает глаза», снятого по одноименному произведению Гузели Яхиной. Часть съемок прошла на территории Пермского края – в Полазне и Добрянском районе. На кадрах фильма жители Прикамья могут отметить для себя знакомые пейзажи.



В основании сюжета романа лежит семейная истории Гузели Яхиной. Действия происходят в 1930 году, когда семью ее бабушки раскулачили и отправили в Сибирь. Роман повествует о тяжелой судьбе переселенцев, о тяготах выживания в тайге, борьбе за жизнь и основании поселка Пит-Городка.



В главных ролях снимались Чулпан Хаматова, Сергей Маковецкий, Роза Хайруллина, Юлия Пересильд, Роман Мадянов, Евгений Морозов, Александр Баширов.



Напомним, что на территории Пермского края ранее были сняты такие фильмы, как «Волга-Волга», «Девчата», «Илья Муромец», «Три с половиной дня из жизни Ивана Семенова», «Чужая родня», «Ермак», «Приваловские Миллионы», «Золото», «Демидовы», «Один и без оружия», «Географ глобус пропил», «Елки», «Реальные пацаны», «Отчий берег», «Время первых».



Для развития привлечения кинопроектов в Пермском крае в прошлом году введена система рибейта (возмещение из краевого бюджета части затрат, понесенных в процессе кинопроизводства). Кинокомпании, которые вернут часть затрат, связанных с производством своего фильма на территории Прикамья, определяет пермская кинокомиссия. Ее возглавляет известный режиссер Павел Лунгин.



В этом году уже завершен прием заявок на получение частичного возмещения затрат на съемки в Прикамье. На рибейт претендует три фильма: «Сердце Пармы» по роману Алексея Иванова, молодежный триллер «Фактор S» и сказка «Василиса».

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