Оперштаб по борьбе с коронавирусом в Прикамье разрешил работу шиномонтажных организаций

15:11 | 13.04.2020

На заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Пермском крае утверждены изменения в указ главы региона об ограничительных мерах. Они предусматривают расширение перечня организаций, которые могут осуществлять свою деятельность в период введенного режима самоизоляции.



В Пермском крае в связи с высоким сезонным спросом с 11 апреля разрешена работа шиномонтажных организаций (по предварительной записи, за исключением аварийных ситуаций), а также продажа шин, покрышек в местах осуществления таких работ.



Кроме того, решением штаба увеличивается число мест, где организации могут оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи. Перечень точек продаж будет определяться министерством информационного развития и связи Пермского края - с учетом их равномерного распределения, но не более 70 мест на всей территории региона. «Поручаю МИРСу разослать всем организациям четкие инструкции. Жители должны иметь возможность поменять или приобрести сим-карту. Но заниматься в этих местах активной торговлей недопустимо», - подчеркнул глава региона.



Напомним, со 2 апреля в Пермском крае введен режим строгой самоизоляции. Он предполагает максимальное нахождение жителей в местах пребывания (дом, дача и др.). Из дома не рекомендуется выходить без острой необходимости. Однако выйти на улицу все же можно (в перчатках и защитной маске – прим. ред.), если вы работаете, если закончились продукты, вам нужна неотложная медицинская или другая помощь.



Все торговые и развлекательные заведения приостановили свою работу. Однако многие компании адаптируются к новым условиям и оказывают услуги с доставкой или онлайн.



На сегодня в Пермском крае выявлено 60 заболевших, из них 15 выздоровели, 3 скончались, еще 42 на лечении.

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