ВЭБ.РФ и «Доктор рядом» запустили проект бесплатной телемедицинской помощи

14:31 | 13.04.2020

Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ и телемедицинская компания «Доктор рядом» запустили федеральный проект по обеспечению всех жителей России бесплатной телемедицинской помощью в условиях сложной эпидемической обстановки.



Проект предоставляет возможность обращаться за дистанционными консультациями не только к терапевтам, педиатрам и врачам общей практики, но также к врачам ключевых узких специальностей. Консультации будут проводиться по широкому кругу вопросов, связанных с различными заболеваниями, не ограничиваясь противодействием распространению коронавирусной инфекции.



Проект создан на базе медицинских, технологических и производственных возможностей «Доктор рядом» при организационной и финансовой поддержке государственной корпорации ВЭБ.РФ для повышения доступности медицинской помощи населению в период пандемии.



Воспользоваться услугой можно на сайте https://veb.dr-telemed.ru/ или скачав приложение «Доктор рядом Телемед». Важно, что в обоих случаях после регистрации необходимо использовать промокод VEBMED. Также услугу можно получить по тел. 8-800-550-69-17.

Бесплатная телемедицина будет доступна до 30 апреля с возможностью продления в зависимости от развития эпидемической ситуации в стране.



Напомним, с социально значимой инициативой по раннему предупреждению и предотвращению распространения коронавируса выступил и Сбербанк, взяв на себя расходы на создание и поддержку горячей линии от компании https://docdoc.ru/.



Сейчас любой гражданин России может получить по телефону или через мобильное приложение бесплатную консультацию квалифицированного врача сервиса телемедицины DocDoc.



При звонке на бесплатную горячую линию 8-800-707-85-72 пользователя соединят со специалистом call-центра DocDoc, который поможет, в том числе, определиться, стоит ли обращаться в ближайшую поликлинику или в госпиталь и какие действия нужно совершить в случае, если человек плохо себя чувствует.

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