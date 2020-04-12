Пермская краевая служба переливания крови организовала донорство по предварительной записи

13:05 | 13.04.2020

Краевая служба переливания крови приняла решение организовать прием пациентов только по предварительной записи. Это позволит избежать скопления доноров и повысит их безопасность.



Запись ведется по телефону 282-53-21, прием звонков начинается с 12:30 до 15:30 для возможности забора крови на следующий день, сообщили на станции переливания. Кроме того, запись для доноров цельной крови, а также компонентов крови будет осуществляться при помощи смс-уведомления или телефонных звонков.



В связи с режимом самоизоляции в Пермском крае увеличивается дефицит донорской крови. Количество желающих сдать кровь уменьшилось почти в три раза, при этом потребность в ней осталась. В регионе востребована вся кровь, в достаточном количестве есть только четвертая положительная. Наибольшая нехватка крови в Перми и Кунгуре.



На прошлой неделе по поручению главы Пермского края Дмитрия Махонина выплата за донорство увеличена до 1500 тысяч рублей. Повышение суммы компенсации начало действовать с 13 апреля.



Напомним, ранее была введена возможность получить онлайн разрешение на перемещение до пункта забора крови для желающих стать донором. Заполнить пропуск на переезд до станции переливания крови можно онлайн на сайте Пермской краевой станции переливания крови https://pkspk.ru/new/.

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