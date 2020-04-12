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12:51 | 13.04.2020

Предприятия Прикамья наладили собственное производство антисептиков

В Пермском крае производством химической, в том числе антисептической продукции занимаются около 10 предприятий. Например, выпуск новых антисептических средств наладили «Камская Химическая Компания» и компания «Тенториум» - с увлажняющим эффектом и прополисом. На крупные предприятия региона уже начались первые поставки.

Антисептики - одно из самых необходимых гигиенических средств защиты при эпидемии. За последние две недели научно-производственная «Камская Химическая Компания» полностью перешла на обеспечение потребности жителей региона, при том, что раньше вела продажи преимущественно за пределами Пермского края. В Перми компания делает антисептик для защиты кожи рук «100Пвир» с увлажняющим эффектом – в составе спирт, глицерин, вода, перекись водорода и специальная отдушка.

— Мы выпустили 10 тыс. литров сертифицированного продукта. Крупные поставки уже получили для своих сотрудников оборонные предприятия, «Уралкалий», «Метафракс» и другие компании. Сейчас налаживаем работу с региональными структурами ЖКХ для дезинфекции лифтов и подъездов, — рассказывает руководитель предприятия Ирина Южанинова. Для развития производства компания ведет переговоры по получению поддержки от «МСП Банка», который работает на базе краевого центра «Мой бизнес».

Пермский завод «TENTORIUM RULAND», который входит в состав компании по переработке продуктов пчеловодства «Тенториум», начал производить антибактериальный гель для рук на основе спирта и прополиса – природного антибиотика с антибактерицидными свойствами. Он не требует смывания водой, можно использовать дома и на улице.

Производство удалось наладить в короткие сроки в сотрудничестве с правительством Пермского края и федеральными органами Роспотребнадзора. С 8 апреля гель уже можно приобрести в интернет-магазине компании. Для своего производства «Тенториум» приобретает продукты пчеловодства и фитопродукцию у более чем 130 поставщиков, из которых 85 — предприниматели Прикамья.

— Несмотря на кризис, мы наращиваем производство и работаем над новыми продуктами. Кроме дезинфицирующего геля, в ближайшее время планируем выпустить антибактериальную жвачку на основе прополиса, — заявили в компании.

Напомним, среди рекомендуемых индивидуальных средств защиты в период эпидемии является защитная маска. Один из крупнейших производителей СИЗОД в регионе уже выпускает маски с 8-часовым сроком действия и планирует поставлять в медучреждения и аптечные сети Прикамья не менее 300 тысяч масок в месяц, а еще более 10 малых предприятий переориентировали швейное производство под выпуск многоразовых масок.

© «Вечерние ведомости»

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