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04:59 | 12.04.2020

Жители Прикамья могут рассчитывать на ипотечные каникулы при займе до 2 млн рублей

Правительство РФ увеличило размер ипотечного кредита, при котором заемщик может рассчитывать на каникулы по платежам при снижении доходов из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил председатель Правительства России Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам. Жители Пермского края, взявшие в ипотеку до 2 млн рублей и снизившие свои доходы на 30% за последний месяц, получат отсрочку платежей на шесть месяцев.

«Для большинства граждан жилье – это долгосрочная и дорогая инвестиция. И временные трудности, которые связаны с распространением коронавируса, не должны мешать их планам по приобретению собственной квартиры или дома. Слишком много усилий и труда люди вкладывают в эту покупку. Чтобы помочь им в текущей ситуации, мы повышаем уровень займа, в пределах которого заемщик сможет временно приостановить выполнение своих обязательств перед банком по ипотечному кредиту. Причем он учитывает особенности различных сегментов ипотечного рынка, ведь не везде квартиры стоят одинаково. Так, для Москвы, где жилье, конечно, самое дорогое, предельный размер составит 4,5 млн рублей. Для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов, которые входят в Дальневосточный федеральный округ, – 3 млн рублей. Для остальных субъектов Российской Федерации – 2 млн рублей. Эти цифры были нами получены на основе анализа объективных данных рынка ипотечных займов за последние два года. Уверен, что такое решение поможет основному числу тех, у кого есть ипотека», - обозначил премьер.

Подать заявление в банк смогут заемщики, у которых доход за последний месяц снизился на 30% относительно средней зарплаты за 2019 год. Отсрочка по ежемесячным платежам составляет шесть месяцев. Для этого заемщику необходимо документально подтвердить банку снижение доходов. Пени и штрафы за просрочку в этот период взиматься не будут. Отсрочка по платежам не будет бесплатной, потом ипотечник должен будет выплатить сумму задолженности.

© «Вечерние ведомости»

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