Пермь: новости дня
04:57 | 12.04.2020
В больницах Прикамья, где борются с коронавирусом, организуют онлайн-консультации психологов
«У нас один очаг распространения заболевания, и отделения двух медицинских учреждений закрыты для приема и выписки пациентов. Соответственно, люди вынуждены пребывать там дольше, чем требуется. Помимо этого, растет число жителей на лечении. Поэтому необходимо создать более комфортные условия пребывания в больницах», – подчеркнул глава региона и обратился к министру здравоохранения Оксане Мелеховой: «Надо организовать консультации психологов, чтобы снизить моральную напряженность как пациентов, так и медперсонала – им приходится тяжело. И рассмотрите варианты приобретения настольных игр или других развлечений, которые допустимы в данной ситуации, чтобы люди могли занять себя в период нахождения в больнице».
Отдельно Дмитрий Махонин остановился на организации быта медицинского персонала. «Отделения больниц, закрытые на карантин, должны обеспечиваться всем необходимым, в первую очередь горячим питанием, средствами индивидуальной защиты, бытовыми предметами, – обозначил глава Пермского края. – Это условие применимо как к больнице в Перми, так и к больницам в Краснокамске и Пермском районе».
Жители Пермского края, находящиеся на самоизоляции и нуждающиеся в доверительной поддержке, могут воспользоваться психологической помощью по телефонам: взрослые – 8 (800) 200-89-11 (круглосуточно), дети и родители – 8 (800) 20-00-122 (круглосуточно) и 8 (800) 30-00-122 (с 9.00 до 21.00).
Напомним, на данный момент по предписанию главного санитарного врача Пермского края полностью прекращен прием и выписка пациентов в трех отделениях больницы п. Юго-Камский, также закрыт пищеблок больницы. Это связано с подозрением на коронавирус у одной из пациенток терапевтического отделения и сотрудника, контактного с персоналом из краевой инфекционной больницы.
Также не осуществляется прием и выписка пациентов в отделении Краснокамской больницы, где проходили лечение пациенты с пневмонией. Это связано с подозрением на коронавирус у одного из пациентов.
В прошлые выходные был приостановлен прием пациентов во все структурные подразделения Пермской краевой инфекционной больницы (Пермь, ул. Пушкина, 96).
Все вновь выявленные взрослые с подозрением на коронавирус направляются в медсанчасть № 1 г. Перми, которая полностью подготовлена для приема таких больных (148 койко-мест). Дети и подростки направляются в отделение краевой инфекционной больницы по адресу: Пермь, ул. Павла Соловьева, 9. Два отделения больницы (третье и четвертое) в настоящее время закрыты на карантин.
Во всех медицинских учреждениях прошло обследование на наличие коронавирусной инфекции у всех сотрудников и тех пациентов, которые в течение последних двух недель были выписаны из отделений, закрытых на карантин. Регулярно производится полная дезинфекция корпусов и территории больницы.
© «Вечерние ведомости»
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