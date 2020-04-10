Новое оборудование кардиодиспансера позволит обследовать до 20 жителей Прикамья в сутки

04:15 | 12.04.2020

Глава Пермского края Дмитрий Махонин посетил отделения пермского кардиодиспансера. Он ознакомился с работой блоков лечения инфаркта миокарда, рентгенохирургии и функциональной диагностики. Также ему представили новое оборудование – ангиографическую установку Philips Azurion 7 M20. Ее приобрели в рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным.



Ангиографическая установка нового поколения используется в работе ежедневно в круглосуточном режиме. Azurion 7 позволяет выполнять процедуры всем пациентам сердечно-сосудистого профиля. На установке производятся как диагностические исследования, так и оперативные внутрисосудистые вмешательства больным с острым коронарным синдромом. Медицинская помощь осуществляется как экстренным, так и плановым пациентам, общее количество достигает 20 человек в сутки.



Ангиографические исследования с помощью введения контрастного вещества и рентгеновских лучей дают детальные и четкие снимки самих сосудов и кровотока внутри них. Это позволяет увидеть сужение, закупорку и другие аномалии сосудов, оценить степень их нарушения. Также оборудование позволяет выполнять 3D-моделирование поврежденных участков.



На установке выполняются как малотравматичные вмешательства через разрез в 2 мм, так и сложные гибридные операции (несколько лечебных воздействий в рамках одной операции). Все процедуры проводятся под лучевым контролем специально обученной бригадой. Активно практикуется мультидисциплинарный подход, когда лечение различных групп патологий одного пациента осуществляют врачи разных профилей.



В таких случаях группа специалистов может выполнять все действия на одном или нескольких рабочих местах в кабинете для исследований и рентген-операционной, не прерывая друг друга. В ходе процедуры рентгенографии персонал в пультовой комнате может просмотреть предыдущие изображения для одного пациента, подготовить следующее исследование или завершить процедуру отчетов для другого пациента.



«В сравнении с предшественниками, установка имеет новые возможности: многофункциональный ангиографический стол, позволяющий поворачивать пациента, более быстрая обработка изображения, новая станция для 3D-моделирования сосудистой стенки. Кроме того, анестезиологическое оборудование комплекса дает полную информацию о жизненно важных функциях пациента и визуальный контроль в реальном времени. Еще одна особенность установки – значительно снижена доза облучения как для пациентов, так и для специалистов. Самое главное, что Azurion 7 позволяет получать качественную диагностику, определять дальнейшую тактику лечения и добиваться хороших результатов. На сегодня это единственная установка в крае», – пояснил заведующий ангиографическим отделением кардиодиспансера Вячеслав Ткаченко.



Отметим, в 2019 году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в кардиоцентр было поставлено 457 единиц нового оборудования: флюорографы, маммографы рентгенологические, ИВЛ и ультразвуковые аппараты. Как пояснила врач ультразвуковой диагностики кардиодиспансера Екатерина Жужгова, ультразвуковой аппарат экспертного класса дает более четкую визуализацию, а программы осуществляют достоверные расчеты. Это сокращает время диагностики и повышает ее качество. Новое оборудование позволяет сохранять запись исследования и отслеживать динамику по каждому пациенту. За день диагностику проходят 15-20 человек.



В 2020 году в рамках нацпроекта планируется приобрести более 300 единиц медицинского оборудования для кардиоцентра.

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