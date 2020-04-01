Пермская компания приняла 150 человек для увеличения объемов производства средств индивидуальной защиты

18:14 | 10.04.2020

Об этом рассказал генеральный директор АО «Сорбент» Борис Дубовик во время визита на предприятие главы Пермского края Дмитрия Махонина. До начала распространения заболевания в регионе в компании работало 1050 человек, сейчас – 1200. Производство налажено в режиме 24 часа 7 дней в неделю. При этом профильная продукция продолжает производиться и отгружаться заказчикам для обеспечения безопасных условий труда.



Дмитрий Махонин подчеркнул, что перевод производства в постоянный режим – это подвиг наших промышленных предприятий и их сотрудников. «Это больше тысячи работников, которые производят маски, средства индивидуальной защиты 24 часа 7 дней в неделю. Это подвиг, которые совершают наши земляки. Сложно переоценить, какое количество жизней и здоровья эти люди помогают сохранить. Маски в приоритетном порядке поставляются в больницы и помогают защитить от инфекции наших врачей», – отметил глава региона.



Борис Дубовик презентовал производственные участки полумасок фильтрующих UNIXAir, «КАМА-200», масок медицинских «Уралец Н», фильтрующего материала Петрянова. Также главе Прикамья продемонстрировали изготовление фильтров UNIX, «ДОТ», «ДОТпро» и сборку панорамных масок (именно панорамная маска UNIX 6100 в Комунарке обеспечила безопасность президента Владимира Путина. – Прим. ред.).



Медицинские маски «Уралец Н» (их на «Сорбенте» производят до 300 тыс. в месяц) предназначены для предупреждения инфицирования и передачи инфекции от больного в окружающую среду. Полумаска состоит из фильтрующего материала и оголовья из резиновых тесемок. Ее отличает высокая фильтрующая способность и низкое сопротивление дыханию. Маска имеет универсальный размер, плотно прилегает к лицу, закрывая рот и нос, надежно крепится на голове. Продолжительность использования – не более 8 часов.



Помимо этого, в краткие сроки была запущена еще одна линия по производству полумасок фильтрующих UNIXAir, которые защищают органы дыхания от различных вредных аэрозолей.



По словам Бориса Дубовика, в общей сложности в Перми производится порядка 500 тыс. средств индивидуальной защиты в месяц. «Отгрузка готовых изделий ведется каждый день без выходных. В том числе высоким спросом пользуется и полнолицевая маска. В комплекте с противоаэрозольными фильтрами она защищает глаза, нос и рот от проникновения опасных аэрозолей. В этом году мы повысили производительность на этом участке почти в два раза – с 34 до 60 масок на человека в смену», – пояснил генеральный директор по производству АО «Сорбент».



Отметим, на этой неделе в минздрав Пермского края поставлено 15 тыс. масок. Они были направлены в медучреждения. Кроме того, средствами защиты органов дыхания обеспечиваются департамент транспорта, министерство внутренних дел, службы жилищно-коммунального хозяйства, фонд социальной поддержки населения.



Напомним, с 2017 года на территории Пермского края реализуется приоритетная, в 2018 году получившая статус национального проекта федеральная программа «Производительность труда и поддержка занятости». Участие в проекте обеспечивает предприятиям серьёзные меры поддержки. Речь не только о создании и развитии бережливого производства, но и о цифровизации и автоматизации труда. Также выделяются субсидии на обучение специалистов и создание так называемых центров компетенций. Так, в 2019 году обучение по 32 специальностям прошли более 6 тысяч человек. Всего в нацпроект вступили уже 80 предприятий Прикамья.

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