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Пермь: новости дня


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18:14 | 10.04.2020

Пермская компания приняла 150 человек для увеличения объемов производства средств индивидуальной защиты

Об этом рассказал генеральный директор АО «Сорбент» Борис Дубовик во время визита на предприятие главы Пермского края Дмитрия Махонина. До начала распространения заболевания в регионе в компании работало 1050 человек, сейчас – 1200. Производство налажено в режиме 24 часа 7 дней в неделю. При этом профильная продукция продолжает производиться и отгружаться заказчикам для обеспечения безопасных условий труда.

Дмитрий Махонин подчеркнул, что перевод производства в постоянный режим – это подвиг наших промышленных предприятий и их сотрудников. «Это больше тысячи работников, которые производят маски, средства индивидуальной защиты 24 часа 7 дней в неделю. Это подвиг, которые совершают наши земляки. Сложно переоценить, какое количество жизней и здоровья эти люди помогают сохранить. Маски в приоритетном порядке поставляются в больницы и помогают защитить от инфекции наших врачей», – отметил глава региона.

Борис Дубовик презентовал производственные участки полумасок фильтрующих UNIXAir, «КАМА-200», масок медицинских «Уралец Н», фильтрующего материала Петрянова. Также главе Прикамья продемонстрировали изготовление фильтров UNIX, «ДОТ», «ДОТпро» и сборку панорамных масок (именно панорамная маска UNIX 6100 в Комунарке обеспечила безопасность президента Владимира Путина. – Прим. ред.).

Медицинские маски «Уралец Н» (их на «Сорбенте» производят до 300 тыс. в месяц) предназначены для предупреждения инфицирования и передачи инфекции от больного в окружающую среду. Полумаска состоит из фильтрующего материала и оголовья из резиновых тесемок. Ее отличает высокая фильтрующая способность и низкое сопротивление дыханию. Маска имеет универсальный размер, плотно прилегает к лицу, закрывая рот и нос, надежно крепится на голове. Продолжительность использования – не более 8 часов.

Помимо этого, в краткие сроки была запущена еще одна линия по производству полумасок фильтрующих UNIXAir, которые защищают органы дыхания от различных вредных аэрозолей.

По словам Бориса Дубовика, в общей сложности в Перми производится порядка 500 тыс. средств индивидуальной защиты в месяц. «Отгрузка готовых изделий ведется каждый день без выходных. В том числе высоким спросом пользуется и полнолицевая маска. В комплекте с противоаэрозольными фильтрами она защищает глаза, нос и рот от проникновения опасных аэрозолей. В этом году мы повысили производительность на этом участке почти в два раза – с 34 до 60 масок на человека в смену», – пояснил генеральный директор по производству АО «Сорбент».

Отметим, на этой неделе в минздрав Пермского края поставлено 15 тыс. масок. Они были направлены в медучреждения. Кроме того, средствами защиты органов дыхания обеспечиваются департамент транспорта, министерство внутренних дел, службы жилищно-коммунального хозяйства, фонд социальной поддержки населения.

Напомним, с 2017 года на территории Пермского края реализуется приоритетная, в 2018 году получившая статус национального проекта федеральная программа «Производительность труда и поддержка занятости». Участие в проекте обеспечивает предприятиям серьёзные меры поддержки. Речь не только о создании и развитии бережливого производства, но и о цифровизации и автоматизации труда. Также выделяются субсидии на обучение специалистов и создание так называемых центров компетенций. Так, в 2019 году обучение по 32 специальностям прошли более 6 тысяч человек. Всего в нацпроект вступили уже 80 предприятий Прикамья.

© «Вечерние ведомости»

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