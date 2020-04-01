Пермь: новости дня
17:55 | 10.04.2020
137 спортсменов Прикамья приняли участие в донорской акции
Участие в акции приняли 137 спортсменов, в том числе министр физической культуры и спорта Пермского края Владимир Епанов. В общей сложности участники акции собрали 61,65 литра крови. По оценкам специалистов, этого хватит Перми на два дня, поэтому потребность в донорской крови остается.
К инициативе стать донорами присоединились региональные федерации хоккея, волейбола, спортивного ориентирования, бокса, дзюдо, самбо, армспорта, команды «АК-59», ВК «Кама», гандболисты «Пермских медведей». «Узнали, что в Пермском крае катастрофически не хватает крови, и решили прийти практически всей командой. Для меня это был первый опыт в качестве донора, я понял, что это нужно делать регулярно, а не только при острой необходимости, т.к. потребность в крови была, есть и будет всегда. Самое главное - не бойтесь быть донорами. Ваша кровь может кому-то помочь!» - поделился впечатлениями вратарь молодежной хоккейной команды «АК-59» Александр Харламов.
В связи с режимом самоизоляции в Пермском крае увеличивается дефицит донорской крови. Количество желающих сдать кровь уменьшилось почти в три раза, при этом потребность в ней осталась. Напомним, глава региона Дмитрий Махонин, в связи с острой необходимостью пополнения банка крови, предложил увеличить размер единовременной выплаты с 674 рублей до 1,5 тысячи за счет краевого бюджета. Мера вводится на ближайшие три месяца.
Перемещаться донорам, во время режима самоизоляции, разрешено до ближайшей станции приема крови. Заполнить пропуск на переезд до донорского пункта можно онлайн на сайте Пермской краевой станции переливания крови.
«Останься донором, сдай кровь» – такой призыв стал актуальным по всей России. В том числе в Перми в дни самоизоляции. Сейчас донорство как никогда важно и востребовано. Несмотря на пандемию, доноры могут продолжать сдавать кровь.
© «Вечерние ведомости»
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