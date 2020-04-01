В Прикамье от коронавируса выздоровели уже 15 человек

17:36 | 10.04.2020

По информации минздрава, в Пермском крае из краевой инфекционной больницы за два дня выписали девять пациентов, лечившихся от коронавируса. Таким образом, общее число жителей Прикамья, оправившихся от болезни, увеличилось до 15.



Как отмечают медики, сейчас состояние пермяков удовлетворительное, и они могут вернуться домой.



Всего на лечении в инфекционной больнице находится 27 человек, еще 2207 находятся дома на карантине. Ежедневно в Пермском крае выполняется более 600 тестов на коронавирус, и число исследований будет расти. Это позволит быстрее выявлять заболевших и купировать очаги распространения инфекции. Для этого в Прикамье откроется четвертая лаборатория, где будут проводить анализы на коронавирус. Новая лаборатория откроется на базе краевой станции переливания крови и сможет делать порядка 150 тестов в день (более 1 тыс. в неделю). Сейчас исследования проводятся в лабораториях Пермского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД, краевой инфекционной больницы и Центра гигиены и эпидемиологии в Пермском крае.



«Нужно вывести число тестов в сутки до 1300. Возможности для этого есть – Пермский край стал пилотным регионом, где используются новые тест-системы, позволяющие проводить анализ за 70 минут. Это упрощает работу лаборантов, – пояснил глава региона Дмитрий Махонин. – С увеличением количества тестов вырастет и статистика по числу заболевших. Мы должны с пониманием к этому относиться. Увеличение объема тестирования позволяет более объективно смотреть на ситуацию и быстрее локализовать очаги заболевания».

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