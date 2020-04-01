Пермь: новости дня
17:26 | 10.04.2020
Компания «Т Плюс» проведет социальную акцию к 75-летию Победы
Подарочную сумму клиенты (из перечисленных категорий) увидят в квитанции за апрель. Так компании планируют поблагодарить людей, сражавшихся за Родину, а также восстанавливавших страну после войны.
«Для компании важно сказать спасибо старшему поколению. Мы не просто заботимся о клиентах, в числе которых немало ветеранов, но и чтим традиции, а также бережно храним историю», — отметил директор по продажам Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Алексей Комаров.
Акция «Т Плюс» дарит тепло» проводится на территории 16 регионов присутствия компании. Участниками акции станут жители Пермского края, Владимирской, Ивановской, Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Ульяновской областей, республик Мордовии, Чувашии, Марий Эл, Коми и Удмуртии.
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