«Уралкалий» реализует мероприятия по противодействию распространению коронавирусной инфекции

15:47 | 10.04.2020

ПАО «Уралкалий» открыло для своих сотрудников горячую линию, где можно получить разъяснения по вопросам, связанным с симптоматикой коронавируса, правилами самоизоляции, а также особенностями реализации социальных программ в период действия противоэпидемиологических мер.

Неукоснительно соблюдая требования федеральных и региональных органов исполнительной власти, а также предписания надзорных организаций, «Уралкалий» в рамках приоритетного направления по охране здоровья персонала реализует на своих производственных и офисных объектах комплекс мер с целью профилактики и предотвращения развития коронавирусной инфекции COVID-19.

Ранее в компании сообщали о создании специальной внутренней комиссии для анализа текущей ситуации и оперативного информирования персонала Группы. Был введен запрет на все служебные командировки, сотрудникам, вернувшимся из-за границы, предписана обязательная самоизоляция сроком на 14 дней. Временно закрыты санаторий-профилакторий, а также спортивные объекты компании: бассейн «Дельфин», дом спорта «Калиец» и лыжная база «Калиец»

Сотрудники, не привлеченные к обеспечению непрерывного производственного процесса, переведены на удаленный режим работы, внутренний и внешний документооборот осуществляется в электронной форме.

Сотрудники, задействованные на непрерывно действующем производстве, обеспечиваются защитными масками. На предприятиях Группы установлены дезинфицирующие устройства для обработки рук, организовано ежедневное измерение температуры сотрудников. Проводится обязательная санитарная обработка и дезинфекция помещений и корпоративного транспорта.

Организовано постоянное информирование персонала Группы «Уралкалий» о мерах профилактики и предотвращения распространения COVID-19 через внутренний портал, корпоративное телевидение, мобильное приложение «Уралкалий», а также социальные сети. На корпоративном веб-сайте ПАО «Уралкалий» информация о текущей ситуации обновляется в режиме реального времени.

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