Энергетики напоминают: за температуру в квартирах отвечают УК и ТСЖ

15:11 | 10.04.2020

Пермский филиал «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» обращают внимание горожан, что комфортная температура в квартирах зависит от выполнения своих обязанностей жилищными организациями – УК и ТСЖ. Они обязаны настроить теплопринимающие установки зданий, а также обеспечить надежную работу внутридомовых систем отопления.



Чаще всего нарушение температурных параметров в квартирах связано с разбалансировкой стояков. Также возникновение сбоев отопительной системы дома связано с некачественной подготовкой инженерных коммуникаций к отопительному сезону, из-за чего невозможно отрегулировать подачу тепла в дом.



В настоящее время в Пермскую сетевую компанию поступают обращения жителей домов, в которых не проводится регулировка внутридомовых сетей. Такие ситуации возникли в зданиях по улицам Пихтовой, Окулова, Тбилисской, Крисанова, Газеты «Звезда», Генерала Черняховского и Калинина.



Энергетики напоминают: если в квартирах слишком жарко или, наоборот, холодно, в первую очередь, жителям необходимо обратиться в свою обслуживающую организацию по телефонам, указанным в квитанциях. Управдомы должны проверить, как организована подача тепла. Также звонки принимает центральная диспетчерская служба Пермской сетевой компании по телефону горячей линии теплоснабжения (342) 243-72-99.



В настоящее время Пермский филиал «Т Плюс» и Пермская сетевая компания продолжают работу в усиленном режиме, снабжая теплом и горячей водой жителей Перми, Краснокамска, Березников и Чайковского. Деятельность осуществляется 24 часа в сутки. Оперативный, аварийно-ремонтный и административный персонал продолжает работать в три смены. Главная цель – бесперебойная подача отопления и горячей воды потребителям.

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