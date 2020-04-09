Пермь: новости дня
14:13 | 10.04.2020
В Пермском крае разработано приложение для бесконтактной оплаты
Независимый российский платежный сервис ckassa («Центральная касса») начал тестировать приложение, с помощью которого смартфон может работать как платежный терминал. Пробные поездки с использованием приложения проводят таксисты в крупных городах России, включая Москву, Санкт-Петербург и Пермь.
Смартфон водителя, на котором установлено приложение, работает как терминал: клиенты могут оплачивать услуги такси, приложив банковскую карту с возможностью бесконтактной оплаты к телефону. На этапе тестирования для безопасности платеж подтверждается паролем из смс, которую получает в момент оплаты владелец карты. Пароль необходимо ввести в ckassa.terminal, тогда платеж пройдет.
При этом защита безналичных платежей обеспечивается по высокому уровню безопасности международного стандарта PCI DSS, подчеркивают в компании. Платежные операции фискализируются в соответствии с ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации». Разработчики «Ckassa» аккредитованы в Центральном банке РФ, каждый год проходят сертификацию по безопасности в международных платежных системах VISA, MasterCard, МИР.
«За последний год в России и в мире анонсировались запуски подобных сервисов, но они должны были быть «привязаны» либо к определенному банку, либо к платежной системе, - отмечает Андрей Рычков, руководитель платежного сервиса ckassa. - Особенность нашего приложения - работа со всеми платежными системами (Visa, Mastercard, Мир), перевод денег в любой банк, прием любых банковских карт СНГ, как кредитных, так и дебетовых». Сейчас приложение работает на любых смартфонах на Android, имеющих модуль NFC (ближней бесконтактной связи).
Уже в этом месяце круг пользователей сервиса расширится. Предприниматели смогут сэкономить время на получении разрешения от банков и средства на покупке и обслуживании платежных терминалов. Малому бизнесу приложение позволит использовать мобильный эквайринг при обслуживании клиентов в любом месте и в любом количестве. Пермские разработчики планируют расширить функционал приложения – появится возможность прикладывать к телефону с функцией ckassa.terminal не только карту, но и смартфон или умные часы.
Отметим, компания-автор приложения Ckassa (ранее называлась «Центральная касса) работает с 2014 года, ее главный офис - в Перми, компания является резидентом «Технопарка Пермь». У приложения Ckassa более миллиона скачиваний в GooglePlay. Компания является лидером по обслуживанию безналичной оплаты независимых служб такси – свыше 700 служб в России, специализируется на разработке платежных решений.
© «Вечерние ведомости»
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