В Перми на ряде автобусных маршрутов увеличилось количество транспортных средств

13:27 | 10.04.2020

В период полной самоизоляции общественный транспорт Перми работает в особом режиме. Департамент транспорта ежедневно мониторит ситуацию и вносит корректировки в расписание. Часть маршрутов уже возобновила свою работу, на некоторых маршрутах добавлены рейсы.



C 10 апреля увеличилось количество транспортных средств на автобусных маршрутах №13 «площадь Дружбы – микрорайон Нагорный», №26 «Центральная Усадьба – улица Ушинского» и №66 «микрорайон Парковый – микрорайон Крохалева». На маршруте №13 добавлено два автобуса, на маршруте №26 – три автобуса, на маршруте №66 – три автобуса.



Также частично вернулся к работе автобусный маршрут №41 «ПНИПУ – Студенческий городок»: на нем начал курсировать один автобус.



Специально для сотрудников печатной фабрики «Гознак» на автобусных маршрутах №3 «микрорайон Нагорный – станция «Пермь-1» и №11 «микрорайон Парковый – микрорайон Садовый» введены дополнительные рейсы в будние дни после 23:00.

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