В Прикамье появится система электронных пропусков для выхода на работу в период самоизоляции

13:23 | 10.04.2020

По поручению главы Пермского края Дмитрия Махонина министерство информационного развития и связи готовит к запуску специальный сервис, который позволит упростить оформление пропусков для выхода на работу во время действия в регионе режима самоизоляции. Впоследствии сервис также будет доступен через мобильное приложение проекта «Управляем вместе».



В конце этой недели первыми сервисом в пилотном режиме начнут пользоваться сотрудники исполнительных органов государственной власти, местного самоуправления, сотрудники коммунальных служб и ряда предприятий с непрерывным производственным циклом. То есть те организации и учреждения, деятельность которых не приостановлена Указом об ограничительных мерах. Предоставляемый QR-код станет аналогом разрешения на передвижения, которые сейчас выдаются сотрудникам непрерывно действующих организаций в бумажном виде.



Глава региона Дмитрий Махонин подчеркнул, что это не система жесткого контроля, а лишь тестирование новой специальной системы: «Во-первых, для удобства тех людей, которые сейчас уже имеют бумажные разрешения. Во-вторых, она в перспективе позволяет сократить количество социальных контактов в случае серьезного роста заболеваемости, что крайне важно в период борьбы с коронавирусной инфекцией. В широком применении она может и не потребоваться, в случае если жители Прикамья продолжат также ответственно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих, оставаясь дома и соблюдая меры предосторожности».



Сотрудники «пилотных» учреждений смогут оформить разрешение для выхода на работу, которое содержит QR и числовой код, в личном кабинете портала «Управляем вместе», предварительно пройдя регистрацию через госуслуги.



«Это делается в несколько кликов: пользователю необходимо зайти под своим аккаунтом, ввести данные и отправить заявку. Полученное разрешение можно сохранить на телефон, как это делается, например, с электронным билетом, или можно записать код, состоящий только из чисел. По требованию уполномоченных органов можно показать как сохраненное разрешение в виде QR-кода, так и назвать числовой код на тот случай, если у вас нет возможности показать его со смартфона», - пояснил заместитель министра информационного развития и связи Пермского края Андрей Комраков.



Работодатель сможет обеспечить работников разрешениями, предварительно получив подтверждение статуса организации, деятельность которой не приостановлена во время режима самоизоляции.

© «Вечерние ведомости»