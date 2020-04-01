 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Пермь: новости дня


Главная

18:30 | 9.04.2020

Торговые сети Прикамья снижают цены на продукты первой необходимости до уровня закупочных

Краевые власти ведут переговоры с торговыми сетями по снижению цен на продукты первой необходимости.

По словам замминистра промышленности региона Владислава Тонкова, сейчас вводятся дополнительные меры поддержки для граждан: «Например, с торговой сетью «Магнит» мы договорились о том, что ряд продуктов первой необходимости, таких, как рис, тушенка, геркулес, картофель, яблоки, чай, хозяйственное мыло и другие товары, будут реализовываться без наценок по закупочным ценам».

Также идет снижение цены до уровня закупочных на 26 продуктовых позиций в сети магазинов X5 Retail Group. В частности, это тушенка говяжья, макаронные изделия, геркулесовые хлопья, масло подсолнечное, молоко, хлеб и другие товары. Ранее в магазинах выделили специальные часы для посещения пенсионерами с 08:00 до 10:00 часов.

«Руководство компании обнулило торговую наценку на социально значимые виды продуктов питания, всего более 20 позиций, которые пользуются наибольшим спросом. Это значит, что все логистические и складские издержки мы берем на себя, продавая товары по цене закупа у производителя. В первую очередь, мы хотим поддержать покупателей, которые оказались в непростой жизненной ситуации и не могут по каким-либо причинам позволить себе купить полную продуктовую корзину. Подчеркну, что данная акция продлится не менее месяца», - рассказал руководитель направления по работе с органами госвласти x5 Retail Group (Урал) Денис Сухоруков.

Кроме того, для жителей Пермского края, самоизолировавшихся на период мероприятий, связанных с противодействием распространения коронавирусу, службы доставки продуктов питания и товаров первой необходимости разработали специальные предложения и акции.

Как рассказала директор сети магазинов «Семья» Ксения Новикова, в последние несколько недель спрос на услугу доставки вырос в несколько раз. «Это было ожидаемо, и это говорит о том, что все больше людей делают выбор в пользу самоизоляции. Сервис «Домой доставим» позволяет заказать бесконтактную доставку товаров из сети «Семья» до двери в Перми и Березниках. Их можно сделать на сайте domoidostavim.ru и в мобильном приложении. При заказе от 2 тысяч рублей доставка по центру Перми, а также в Березниках будет бесплатной. Если заказывает пенсионер или адресатом доставки является пенсионер, то порог бесплатной доставки намного ниже – 500 рублей, надо только указать «Здоровая Семья» в комментарии к заказу», - пояснила она.

Ранее в «Семье» сообщили о докомплектации штата доставщиков и объявили о том, что доставка продуктов для жителей Перми работает по принципу «день в день».

Еще один сервис доставки продуктов – «СберМаркет» снизил минимальный чек для жителей Перми на первую бесплатную доставку до одной тысячи рублей, а на повторную до полутора тысяч рублей. Продукты доставляются из крупных гипермаркетов Перми – «Ленты» и METRO, а доставка осуществляется в день и временной интервал, который выбирает клиент. «Большая часть аудитории СберМаркета — это женщины, матери с детьми. Однако сейчас сервисом пользуется самая широкая аудитория: семьи, молодые люди, пенсионеры», - пояснили в руководстве «СберМаркета».

© «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

20:27 | 9.04.2020
Власти Свердловской области могут смягчить режим самоизоляции

20:09 | 9.04.2020
В Свердловской области ведется медицинское наблюдение за 7301 человеком

19:26 | 9.04.2020
В Минздраве Свердловской области посоветовали читать новости только в проверенных источниках

19:12 | 9.04.2020
Школьники из семей льготных категорий в Свердловской области получат выплаты на питание

18:46 | 9.04.2020
В Свердловской области идет на спад заболеваемость ОРВИ и гриппом

18:30 | 9.04.2020
Торговые сети Прикамья снижают цены на продукты первой необходимости до уровня закупочных

18:23 | 9.04.2020
К Универсиаде-2023 в Екатеринбурге построят велоэстаакаду

18:12 | 9.04.2020
В Пермском крае создан штаб по стабилизации региональной экономики

18:11 | 9.04.2020
Из Екатеринбурга вывезли 190 тонн грязи и 73 тонны мусора

18:07 | 9.04.2020
Жители Прикамья могут сообщить о завышенных ценах и отсутствии товаров первой необходимости в магазинах

18:00 | 9.04.2020
Дмитрий Махонин: «Принимаемые для борьбы с коронавирусом меры должны быть актуальны»

17:52 | 9.04.2020
В екатеринбургскую ГКБ №40 поставили два аппарата ИВЛ и медицинские маски

17:45 | 9.04.2020
Молодежь Перми приглашают принять участие в конкурсе «Краски жизни»

17:29 | 9.04.2020
Три моста в Туринском районе закрыли из-за паводка

17:05 | 9.04.2020
В Екатеринбурге молодая мама оставила ребенка охранникам в БЦ «Антей»

17:01 | 9.04.2020
За накопленные долги по ЖКХ все равно начислят пени

16:46 | 9.04.2020
Два волонтера из Прикамья стали «Послами Победы»

16:40 | 9.04.2020
Двух жителей Первоуральска обвиняют в разбое с причинением тяжкого вреда здоровью

16:15 | 9.04.2020
Роспотребнадзор запустит лабораторию в Каменске-Уральском

15:54 | 9.04.2020
ТФОМС поддержит свердловские больницы, не задействованные в борьбе с COVID-19

15:41 | 9.04.2020
Депутат Госдумы высказался о «кредитных каникулах» по ипотеке

15:30 | 9.04.2020
Свердловчан избавят от необходимости офлайн-обращений за мерами поддержки

15:07 | 9.04.2020
Павел Креков заявил, что тепловизоры не всегда могут выявить заразившихся COVID-19

14:48 | 9.04.2020
Индекс самоизоляции в Екатеринбурге по прежнему самый низкий на Урале

14:27 | 9.04.2020
В Екатеринбурге массажиста обвинили в педофилии

14:24 | 9.04.2020
Дмитрий Махонин оценил готовность пермских больниц к приему пациентов с коронавирусом

14:10 | 9.04.2020
В Свердловской области мужчина ударил 14-летнюю школьницу битой за шум у подъезда

14:01 | 9.04.2020
97,6% школьников Перми обучаются дистанционно с помощью онлайн-технологий

13:52 | 9.04.2020
В Екатеринбурге будут дезинфицировать улицы техникой МЗиК

13:40 | 9.04.2020
В Каменске-Уральском изменено расписание движения автобуса №14

13:21 | 9.04.2020
Роспотребнадзор Прикамья рассказал о новых пациентах с коронавирусом

13:19 | 9.04.2020
В Свердловской области введут штрафы за нарушение режима самоизоляции

13:13 | 9.04.2020
Руководство пермского ЖСК подозревается в хищении денег за тепло

12:59 | 9.04.2020
В Прикамье подтверждено 9 новых случаев коронавируса

12:55 | 9.04.2020
В России число зараженных коронавирусом превысило отметку 10 тысяч

12:48 | 9.04.2020
В Свердловской области подтверждены еще три случая заболевания коронавирусом

Патрульный участок





Мы в соцсетях



Архив
«    Апрель      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 


 