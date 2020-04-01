Пермь: новости дня
18:30 | 9.04.2020
Торговые сети Прикамья снижают цены на продукты первой необходимости до уровня закупочных
По словам замминистра промышленности региона Владислава Тонкова, сейчас вводятся дополнительные меры поддержки для граждан: «Например, с торговой сетью «Магнит» мы договорились о том, что ряд продуктов первой необходимости, таких, как рис, тушенка, геркулес, картофель, яблоки, чай, хозяйственное мыло и другие товары, будут реализовываться без наценок по закупочным ценам».
Также идет снижение цены до уровня закупочных на 26 продуктовых позиций в сети магазинов X5 Retail Group. В частности, это тушенка говяжья, макаронные изделия, геркулесовые хлопья, масло подсолнечное, молоко, хлеб и другие товары. Ранее в магазинах выделили специальные часы для посещения пенсионерами с 08:00 до 10:00 часов.
«Руководство компании обнулило торговую наценку на социально значимые виды продуктов питания, всего более 20 позиций, которые пользуются наибольшим спросом. Это значит, что все логистические и складские издержки мы берем на себя, продавая товары по цене закупа у производителя. В первую очередь, мы хотим поддержать покупателей, которые оказались в непростой жизненной ситуации и не могут по каким-либо причинам позволить себе купить полную продуктовую корзину. Подчеркну, что данная акция продлится не менее месяца», - рассказал руководитель направления по работе с органами госвласти x5 Retail Group (Урал) Денис Сухоруков.
Кроме того, для жителей Пермского края, самоизолировавшихся на период мероприятий, связанных с противодействием распространения коронавирусу, службы доставки продуктов питания и товаров первой необходимости разработали специальные предложения и акции.
Как рассказала директор сети магазинов «Семья» Ксения Новикова, в последние несколько недель спрос на услугу доставки вырос в несколько раз. «Это было ожидаемо, и это говорит о том, что все больше людей делают выбор в пользу самоизоляции. Сервис «Домой доставим» позволяет заказать бесконтактную доставку товаров из сети «Семья» до двери в Перми и Березниках. Их можно сделать на сайте domoidostavim.ru и в мобильном приложении. При заказе от 2 тысяч рублей доставка по центру Перми, а также в Березниках будет бесплатной. Если заказывает пенсионер или адресатом доставки является пенсионер, то порог бесплатной доставки намного ниже – 500 рублей, надо только указать «Здоровая Семья» в комментарии к заказу», - пояснила она.
Ранее в «Семье» сообщили о докомплектации штата доставщиков и объявили о том, что доставка продуктов для жителей Перми работает по принципу «день в день».
Еще один сервис доставки продуктов – «СберМаркет» снизил минимальный чек для жителей Перми на первую бесплатную доставку до одной тысячи рублей, а на повторную до полутора тысяч рублей. Продукты доставляются из крупных гипермаркетов Перми – «Ленты» и METRO, а доставка осуществляется в день и временной интервал, который выбирает клиент. «Большая часть аудитории СберМаркета — это женщины, матери с детьми. Однако сейчас сервисом пользуется самая широкая аудитория: семьи, молодые люди, пенсионеры», - пояснили в руководстве «СберМаркета».
© «Вечерние ведомости»
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