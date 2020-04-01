Жители Прикамья могут сообщить о завышенных ценах и отсутствии товаров первой необходимости в магазинах

18:07 | 9.04.2020

На портале «Управляем вместе» начали работу два новых раздела. В них жители Пермского края могут сообщить о завышенных ценах и об отсутствии товаров первой необходимости в магазинах. Все сигналы жителей будут направляться в Управление федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю для последующего анализа и проверок.



Для отправки сообщения нужно зарегистрироваться на портале и заполнить простую форму с адресом магазина и его названием. По теме отсутствия товаров первой необходимости в течение восьми дней заявителю будет предоставлен ответ и срок решения проблемы. В теме о завышенных ценах формат представляет собой сигнал, ответ на который не готовится.



Согласно законодательству, к товарам первой необходимости относятся: мясо крупнорогатого скота, свинина, мясо птицы, колбасы, молоко и молочная продукция, овощи, рыба, фрукты, гречка, сахар, яйца и другие продукты. По всем вопросам и предложениям, возникшим при регистрации на портале «Управляем вместе» https://vmeste.permkrai.ru/ или при отправке сообщения, можно обращаться по адресу support-program@permkrai.ru. Напоминаем также, что отправить сообщения можно при помощи мобильного приложения проекта.

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