Дмитрий Махонин: «Принимаемые для борьбы с коронавирусом меры должны быть актуальны»

18:00 | 9.04.2020

До конца месяца в медучреждениях Прикамья планируется обеспечить необходимое число мест кислородом и аппаратами ИВЛ. Об этом сообщил на заседании оперштаба по предотвращению распространения коронавируса глава региона Дмитрий Махонин. В ближайшие две недели число койко-мест, оснащенных таким оборудованием, увеличится.



Дмитрий Махонин обозначил, что по соглашению с федерацией заключены контракты на поставку 130 ИВЛ, из них первые 5 аппаратов уже поставлены в региональные медучреждения. На сегодня в больницах, оборудованных для приема больных с коронавирусом, в работе 158 аппаратов ИВЛ, за счет федеральных средств будет приобретено еще 20 ИВЛ, готовность поставить аппараты изъявили крупные предприятия Прикамья. «Эти аппараты позволят закрыть нам первичную потребность в таком оборудовании. Помимо этого, ведется масштабная работа по подготовке дополнительных мест в больницах. До конца месяца в Прикамье будет готово более 1800 коек для потенциальных пациентов с коронавирусом, – отметил Дмитрий Махонин. – Ключевой вопрос для нас сейчас – поддержка медиков, которые на передовой в борьбе с заболеванием. Вчера мы приняли решение о доплатах для медработников, и расширен перечень сотрудников, которые могут рассчитывать на повышение заработка: мы включили младший медицинский персонал и водителей карет скорой помощи».



Помимо этого, в Пермском крае ведется работа по переподготовке медперсонала. На базе Пермского государственного медицинского университета проводятся онлайн-курсы по работе с заболевшими коронавирусом. Записались более 1 тыс. человек.



Глава Пермского края обозначил, что есть ряд проблемных вопросов. Например, появление очагов заболеваемости в больницах из-за заражения медиков. Для сокращения рисков распространения инфекции меняется маршрутизация пациентов.



«Принимаемые меры должны быть актуальными, чтобы мы могли обеспечить нормальное лечение пациентов и безопасность врачей, – обозначил Дмитрий Махонин. – Мы должны своевременно обеспечивать больницы средствами индивидуальной защиты, оборудованием, а главврачи, в свою очередь, – инструктировать персонал, передавать свои просьбы краевым властям. Это скоро можно будет сделать онлайн с помощью раздела на портале «Управляем вместе» – «Скорая помощь врачам».



Поясняя изменения в маршрутизации пациентов, министр здравоохранения Оксана Мелехова отметила, что сейчас большее внимание врачей уделяется пациентам с диагнозом «пневмония». Их автоматически включают в условную «группу риска» и тестируют на коронавирус. «Все, кто имеет подозрения на пневмонию, подлежат обязательному обследованию на коронавирус. Со вчерашнего дня у нас введены изменения в маршрутизацию заболевших коронавирусом. Их мы госпитализируем в три учреждения Перми: городская больница № 6, городская больница № 7 и краевая клиническая больница. Далее устанавливается диагноз и определение дальнейшего маршрута пациента, – пояснила Оксана Мелехова. – По поручению главы региона мы рассмотрим варианты обмена информацией о заболевших коронавирусом, чтобы при поступлении любого пациента медработник мог проверить, не является ли пациент «контактным». Это позволит избежать закрытия отделения и введения карантина».



Напомним, общее число выявленных случаев превысило 40, 6 пациентов выздоровели, 3 умерли, на карантине дома находится 2148 человек. Ежедневно в лабораториях Пермского края проводится в среднем 660 исследований на коронавирус. С начала эпидемии в регионе проведено около 10 тыс. тестов.



Со 2 апреля в Пермском крае введен режим полной самоизоляции. По оценкам министерства территориальной безопасности Пермского края, самоизоляция жителей может сократить темпы распространения коронавируса почти в два раза.

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