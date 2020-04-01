Пермь: новости дня
17:01 | 9.04.2020
За накопленные долги по ЖКХ все равно начислят пени
Если после окончания моратория клиент не приведет в порядок свою платежную дисциплину, то компания после предупреждений и попыток урегулировать ситуацию в строгом соответствии с законом может ограничить подачу энергоресурсов. Кроме того, к неплательщикам в течение 2020 года могут приходить приставы и по решению суда арестовывать имущество. В связи с этим «Т Плюс» призывает клиентов для их же комфорта не копить долги и оплачивать своевременно и в полном объеме счета за тепло и горячую воду.
Сделать это можно не выходя из дома – узнайте, какие варианты оплаты доступны для вашего региона на сайте https://perm.esplus.ru/clients/kak-oplatit/. Также онлайн-оплату коммунальных услуг предлагает большинство банков.
Что касается ранее начисленных пеней, то «Энергосбыт Плюс» продлил до 30 июня акцию «Весна – тают пени!». Клиенты могут погасить накопившиеся долги без пеней, начисленных до введения моратория.
Напоминаем также, что решение Правительства касается исключительно населения и управляющих компаний, которые обслуживают жилой фонд. В случае неоплаты поставленных услуг потребителей - юридических лиц ждут санкции в соответствии с законодательством. Компания также оставляет за собой право ограничения поставки ресурса, если клиент злостно нарушает свои обязательства. Вместе с тем «Т Плюс» всегда открыта к диалогу и готова к совместному поиску индивидуальных решений для тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации.
© «Вечерние ведомости»
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