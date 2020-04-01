За накопленные долги по ЖКХ все равно начислят пени

17:01 | 9.04.2020

ПАО «Т Плюс» в соответствии с решением Правительства РФ №424 от 02.04.2020 с 1 апреля 2020 года по 1 января 2021 года не будет применять к клиентам штрафных санкций за накопленные долги по оплате коммунальных счетов. Однако оплата коммунальных услуг остается обязанностью потребителя, поэтому после окончания моратория в случае образовавшейся задолженности «Т Плюс» начислит клиентам пени на всю сумму долга.



Если после окончания моратория клиент не приведет в порядок свою платежную дисциплину, то компания после предупреждений и попыток урегулировать ситуацию в строгом соответствии с законом может ограничить подачу энергоресурсов. Кроме того, к неплательщикам в течение 2020 года могут приходить приставы и по решению суда арестовывать имущество. В связи с этим «Т Плюс» призывает клиентов для их же комфорта не копить долги и оплачивать своевременно и в полном объеме счета за тепло и горячую воду.



Сделать это можно не выходя из дома – узнайте, какие варианты оплаты доступны для вашего региона на сайте https://perm.esplus.ru/clients/kak-oplatit/. Также онлайн-оплату коммунальных услуг предлагает большинство банков.



Что касается ранее начисленных пеней, то «Энергосбыт Плюс» продлил до 30 июня акцию «Весна – тают пени!». Клиенты могут погасить накопившиеся долги без пеней, начисленных до введения моратория.



Напоминаем также, что решение Правительства касается исключительно населения и управляющих компаний, которые обслуживают жилой фонд. В случае неоплаты поставленных услуг потребителей - юридических лиц ждут санкции в соответствии с законодательством. Компания также оставляет за собой право ограничения поставки ресурса, если клиент злостно нарушает свои обязательства. Вместе с тем «Т Плюс» всегда открыта к диалогу и готова к совместному поиску индивидуальных решений для тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации.

© «Вечерние ведомости»