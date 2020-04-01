Два волонтера из Прикамья стали «Послами Победы»

16:46 | 9.04.2020

При благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановке девушки-победительницы смогут поехать в Москву, чтобы участвовать в волонтерском сопровождении торжественных событий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.



«Послами Победы» выбраны два волонтера из Пермского края. Девушки стали победителями международного конкурса, организованного Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы». Анастасия Половникова и Марина Тойбахтина попали в топ-200 лучших добровольцев из иностранных государств и регионов России, которые будут приглашены в столицу на торжества в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.



«Для меня этот конкурс был очень важен, я выросла на историях о войне и Победе, которые рассказывала моя бабушка, – подчеркивает Анастасия Половникова, член Пермского регионального штаба «Волонтеров Победы», координатор работы с муниципальными штабами, студентка ПГГПУ. – Я всю жизнь мечтала побывать в столице, тем более в свой любимый праздник, 9 мая. И вот я в списке победителей, до сих пор не верю, что совсем скоро мечта всей моей жизни осуществится».



Участники конкурса должны были записать видео и опубликовать его на своих страницах в соцсетях, ответив на вопросы: «Как отразились события Второй мировой войны на моей семье?», «Почему именно я должен стать победителем конкурса «Послы Победы»?» и «Что я сделал для сохранения памяти о Великой Победе?».



«Великая Отечественная война не обошла стороной и мою семью, – рассказала в своем видео студентка Чайковского института физической культуры, участница движения «Волонтеры Победы» Марина Тойбахтина. – Моего прадеда забрали на фронт в 1942 году. На тот момент ему было 22 года. Служил он в Мурманске, в Карельском батальоне, был легко ранен. Я буду полезна команде «Послы Победы» и наберусь опыта для реализации дальнейших патриотических проектов».



«Послом Победы» от нашего региона в 2019 году стала Дарья Кухар. Девушка была награждена знаком «Волонтер Прикамья» на молодежном форуме «Пермский период».



Нынешний конкурс «Послы Победы» стал уже шестым. В 2020 году он был посвящен 75-летию Победы. К участию допускались граждане любой страны 18-35 лет, имеющие заслуги в патриотическом воспитании и волонтерстве.



Вся актуальная информация о мероприятиях в Пермском крае, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, размещена на сайте https://pobeda.permkrai.ru/.

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