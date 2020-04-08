Дмитрий Махонин оценил готовность пермских больниц к приему пациентов с коронавирусом

14:24 | 9.04.2020

Глава региона Дмитрий Махонин оценил готовность двух медицинских учреждений Перми к приему пациентов с коронавирусом — на случай неблагоприятного развития эпидемической ситуации. Принятие подобных упреждающих мер предписано федеральным штабом по борьбе с коронавирусом.



Городская клиническая больница имени Гринберга - одно из шести медицинских учреждений региона, где готовы принять людей с COVID-19. В учреждении перепрофилированы сразу два отделения: пульмонологическое и гинекологическое. В них расположены палаты интенсивной терапии, 7 реанимационных коек, еще к 49 койкам подключены кислородные концентраторы.



Кроме того, в больнице организовали «чистые» и «грязные» зоны, подобные тем, что имеются в больницах с инфекционным профилем. Таким образом, исключается возможность инфицирования, как персонала этого учреждения, так и передачи среди пациентов. Врачи обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты (СИЗ). Еще одна специфическая особенность подготовки медицинского учреждения – это изоляция вентиляции и наличие аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).



Второе учреждение, которое посетил глава региона — городская клиническая больница № 7. Четырехэтажное здание бывшего родильного дома полностью перепрофилировано для приема пациентов с коронавирусом. У каждого этажа свое предназначение: на первом – приемное отделение, на четвертом – реанимационные палаты. Всего в учреждении оборудовано 132 койки, имеются аппараты ИВЛ. Кроме того сотрудники прошли переподготовку по оказанию медицинской помощи инфицированным и правилам личной безопасности. Дополнительно в лечебном учреждении будут работать терапевты из других отделений, анестезиологи-реаниматологи.



«Нам удается решить вопрос со средствами индивидуальной защиты для врачей, и они чувствуют себя более защищенно в таких условиях. Решены вопросы с тем, чтобы детишки медиков посещали детские сады. Через волонтерские движения мы организовываем заботу о старшем поколении: о родителях, о бабушках и дедушках врачей», — отметил Дмитрий Махонин.



Так же Дмитрий Махонин отметил, что в регион продолжат поступать аппараты ИВЛ, это один из приоритетных вопросов. На сегодняшний день в больницах, оборудованных под прием больных с коронавирусом, в работе 158 аппаратов ИВЛ, по соглашению с РФ планируется поставка 130 ИВЛ, за счет федеральных средства будет приобретено еще 20 ИВЛ, готовность поставить аппараты ИВЛ изъявили крупные предприятия Прикамья.



По данным министерства здравоохранения Пермского края, в Перми развернуто 880 койко-мест без пациентов. Также места появятся в крупных городах Прикамья, таких, как Оса, Чайковский, Октябрьский, Березники и Кудымкар. Дополнительно предусмотрен специализированный роддом. Он расположится в Краснокамске и будет принимать беременных женщин с коронавирусом. Всего в регионе планируется оборудовать более 1800 специализированных мест для инфицированных больных COVID-19.

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