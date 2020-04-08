97,6% школьников Перми обучаются дистанционно с помощью онлайн-технологий

14:01 | 9.04.2020

В дистанционном режиме проводятся занятия для учеников, онлайн-собрания для родителей, а также онлайн-консультации по работе с интернет-площадками для педагогов.



Сейчас школы находятся на первом этапе реализации нового для школьников формата обучения – дистанционного, не требующего посещения учебных заведений. По данным образовательных учреждений города, на текущий момент на дистанционную форму обучения с помощью онлайн-сервисов перешли 97,6% школьников. Для тех, у кого нет доступа к интернету, организовано обучение с помощью телефонной связи. Руководители и педагоги делятся впечатлениями о первых днях дистанционного обучения на официальных страницах школ в социальных сетях.



- Дети пришли на уроки, учителя активно включались в процесс, родители пытаются помочь им. Трудности, конечно, есть, ведь это первый опыт массового обучения в режиме удаленки, но на то он и опыт, чтобы через ошибки идти к победам. Мы организовали горячую линию для родителей и детей, чтобы быстро реагировать на ваши запросы. Прошу всех спокойно и терпеливо осваивать новые механизмы, – обратилась к педагогам, родителям и школьникам директор школы №94 Ирина Носкова.



В образовательных учреждениях отмечают, что одномоментный запуск системы дистанционного образования во всех школах города – сложная задача, однако в целом обучение продолжается успешно.



- Важно понимать, что может подвести техника или интернет-соединение. Поэтому просим родителей с пониманием отнестись к происходящему, проявив немного терпения в данной ситуации. Необходимо время, чтобы система дистанционного обучения заработала эффективно и стала удобной для каждого ученика и родителя, – отметила директор школы №3 Наталья Трушина.



Напомним, по вопросам организации дистанционного обучения в департаменте образования администрации Перми открыта «горячая линия». Звонки принимаются ежедневно по будням с 09:00 до 18:00 по телефонам: 212-70-50, 212-95-20.

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