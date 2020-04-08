Руководство пермского ЖСК подозревается в хищении денег за тепло

13:13 | 9.04.2020

Специалисты Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» обратились в прокуратуру Орджоникидзевского района Перми с заявлением о необходимости проверки деятельности управляющей организации МЖСК-38 Компания накопила задолженность в размере 5 млн руб. за 2015-2019 годы. В марте 2020 года по итогам проведенной прокуратурой проверки в отношении должностного лица МЖСК-38 возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере».



В 2015 году между МЖСК-38 и ООО «Пермская сетевая компания» был заключен договор на поставку тепловой энергии и горячей воды. В соответствии с условиями договора денежные средства за тепловую энергию и горячую воду поступали от жителей многоквартирного дома на счета МЖСК для последующего перечисления на счет ресурсоснабжающей организации. Несмотря на то, что с 1 июля 2018 года МЖСК-38 фактически прекратил деятельность по управлению многоквартирным домом, руководство кооператива продолжало собирать средства граждан и перечислять их со счета организации на свой личный счет.



«В последние годы в отношении руководителей УК и ТСЖ возбуждено более 20 уголовных дел, фигуранты многих из них получили реальные сроки наказания», – подчеркивает руководитель Управления по работе с дебиторской задолженностью Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Евсей Петров.

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