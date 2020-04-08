До конца лета в Пермском крае достроят три крупных объекта здравоохранения

12:22 | 9.04.2020

Глава региона Дмитрий Махонин провел совещание по реализации адресной инвестиционной программы в сфере здравоохранения. Как доложил министр строительства Андрей Колмогоров, в наиболее высокой степени готовности находятся три поликлиники. Сегодня уже сдается сельская врачебная амбулаторию в п. Майкор, работы на объекте будут завершены в апреле. Амбулатория на 60 посещений в смену построена по ул. Ленина, 107.



До конца лета будут сданы еще две детские поликлиники в Перми. В мае завершится строительство поликлиники на 350 посещений в смену в Индустриальном районе по ул. Карпинского, 87. Следующим будет сдан аналогичный объект в Свердловском районе по ул. Лодыгина, 47, срок сдачи – июль. Детская поликлиника в Орджоникидзевском районе (ул. Социалистическая, 20) и в Кировском районе (ул. Шишкина,20) должны быть сданы до конца года.



Глава Пермского края Дмитрий Махонин поручил Андрею Колмогорову лично контролировать сроки выполнения работ на объектах и обеспечить исполнение плана сдачи.



В общей сложности в Адресную инвестиционную программу Пермского края включено 30 объектов здравоохранения, они должны быть сданы до 2024 года, включая объекты, которые будут приобретены. Это способствует реализации в регионе национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, и увеличит доступность медицинской помощи. Список строящихся социальных объектов можно посмотреть на портале «Управляем вместе». География строительства крупных объектов здравоохранения широкая, здания возводятся в Перми, Гамово, Савино, Кудымкаре, Ныробе, Юрле, Чердыни и во многих других муниципалитетах края.

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